Un troisième film Mortal Kombat est d’ores et déjà annoncé, avant même la sortie du deuxième

Excès de confiance ?

C’est lors du Comic-Con de New-York que la nouvelle est tombée. Deadline rapporte que la société de production New Line se prépare déjà à l’écriture d’un troisième long-métrage Mortal Kombat, toujours avec Jeremy Slate aux commandes, comme il l’a affirmé sur scène (propos tirés d’une vidéo d’IGN) :

« Nos amis de New Line et Warner Bros. sont tellement contents de ce [deuxième] film, ils sont tellement excités, ils sont tellement convaincus qu’il y a une base de fans géante qui l’attend, qu’ils m’ont déjà embauché pour commencer à écrire le prochain volet. »

Pour autant, on ne sait rien de plus sur ce troisième film, ne serait-ce que son casting, étant donné que l’on ne sait même pas qui va mourir ou survivre dans le deuxième film Mortal Kombat. Bien entendu, cette fin de « trilogie » ne verra le jour qu’en cas de succès au box-office pour le prochain film, ou du moins s’il parvient à éviter une catastrophe industrielle.

Mortal Kombat II devrait sortir au cinéma le 15 mai 2026 aux États-Unis.