Un troisième film Mortal Kombat est d’ores et déjà annoncé, avant même la sortie du deuxième
Rédigé par Jordan
Le premier film Mortal Kombat a eu droit à un succès limité compte tenu des circonstances entourant sa sortie, en pleine épidémie de Covid. Pour autant, Warner Bros semble très confiant concernant le potentiel de sa suite, à tel point qu’il a préféré décaler sa sortie de quelques mois, persuadé qu’il sera l’un de ses blockbusters de l’été 2026. Une confiance que l’on pourrait confondre avec un déni de la réalité, ou de la naïveté, mais le géant américain ne s’arrête pas là, puisqu’un troisième film Mortal Kombat vient d’être confirmé.
Excès de confiance ?
C’est lors du Comic-Con de New-York que la nouvelle est tombée. Deadline rapporte que la société de production New Line se prépare déjà à l’écriture d’un troisième long-métrage Mortal Kombat, toujours avec Jeremy Slate aux commandes, comme il l’a affirmé sur scène (propos tirés d’une vidéo d’IGN) :
« Nos amis de New Line et Warner Bros. sont tellement contents de ce [deuxième] film, ils sont tellement excités, ils sont tellement convaincus qu’il y a une base de fans géante qui l’attend, qu’ils m’ont déjà embauché pour commencer à écrire le prochain volet. »
Pour autant, on ne sait rien de plus sur ce troisième film, ne serait-ce que son casting, étant donné que l’on ne sait même pas qui va mourir ou survivre dans le deuxième film Mortal Kombat. Bien entendu, cette fin de « trilogie » ne verra le jour qu’en cas de succès au box-office pour le prochain film, ou du moins s’il parvient à éviter une catastrophe industrielle.
Mortal Kombat II devrait sortir au cinéma le 15 mai 2026 aux États-Unis.
