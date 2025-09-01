Le film Mortal Kombat 2 ne sortira pas en octobre, il sera finalement l’un des premiers blockbusters de l’été 2026

Un meilleur box-office en vue ?

Le site Deadline a appris durant le week-end que le film Mortal Kombat 2 ne sortira finalement pas fin octobre, mais voit sa sortie être repoussée au 15 mai 2026. Un long report pour le film, qui a pourtant enregistré des records de vues sur sa première bande-annonce, à défaut d’avoir convaincu les fans de la saga.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce report n’est pas motivé par l’envie d’effectuer des reshoots. Deadline indique que les premiers retours sur des séances de test ont été très solides, et Warner Bros souhaiterait simplement placer Mortal Kombat 2 juste avant la période estivale pour lui laisser encore plus de chances de réaliser de gros chiffres au box-office.

La période d’octobre, très chargée cette année, ne serait pas idéale pour le film qui disposerait d’une grande concurrence. En sortant le 15 mai aux États-Unis, le film aura quelques jours pour dégager un maximum d’argent. Car la concurrence lors de l’été promet d’être rude, ne serait-ce qu’avec le film Star Wars, The Mandalorian & Grogu, qui sortira dans la foulée. Rendez-vous donc l’été prochain pour savoir si c’était la meilleure décision à prendre.