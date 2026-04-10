Le film Metal Gear Solid sera réalisé par le duo derrière le dernier Destination Finale

Sans Oscar Isaac ?

Ce sont donc Zach Lipovsky et Adam B. Stein qui ont été choisis pour réaliser le film Metal Gear Solid, et si ces noms ne vous disent rien, c’est bien normal. Il s’agit là d’un duo de réalisateurs qui était encore très méconnu jusqu’à l’année dernière en dehors d’une petite sphère d’amateurs de films d’horreur indépendants, mais les deux intéressés ont fait leurs grands débuts à Hollywood avec Destination Finale: Bloodlines. Sony, qui produit le film, a donc décidé de se tourner vers ce duo pour ce film ainsi que pour d’autres projets, comme un film animé Venom.

Et si vous avez suivi l’actualité du long-métrage ces dernières années, vous devez peut-être vous demander où est passé Jordan Vogt-Roberts (réalisateur de Kong: Skull Island), qui occupait la place de réalisateur avant Lipovsky et Stein. L’article de The Hollywood Reporter n’y fait aucune mention, mais puisque le projet n’avançait pas depuis des années, on peut comprendre pourquoi tout cela a changé de mains. On ne sait pas non plus si Oscar Isaac est toujours attaché au film ou non, sachant que c’est lui qui devait prêter ses traits à Solid Snake.

Pas encore de date de sortie et de tournage pour ce film Metal Gear Solid.