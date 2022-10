Metal Gear Solid : Oscar Isaac espère toujours que le film va voir le jour

Même si les adaptations de jeux en films ont le vent en poupe ces dernières années, quelques arlésiennes subsistent et ne semblent pas pouvoir profiter de l’effet de mode en cours. Cela fait des années que l’on nous parle d’un film Metal Gear Solid, et il y a plusieurs moins, on a enfin eu la confirmation que le projet était en cours de réflexion, avec Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) à la barre et Oscar Isaac dans le rôle de Snake. Cependant, le temps passe et la production n’a toujours pas débuté, avec un scénario qui se fait attendre. De quoi craindre que le film ne puisse jamais voir le jour ?

Toujours de l’espoir, mais rien de concret

Oscar Isaac a récemment été interviewé à ce sujet par le site Comicbook, qui lui a demandé où en était le projet de film Metal Gear Solid, et si ce dernier était toujours dans les tuyaux. Ce à quoi l’acteur a répondu :

« Nous volons que ça arrive. Restés excités. Quel est le script ? Quelle est l’histoire ? Quel est l’angle apporté ? […] J’ai l’espoir que cela arrive à se matérialiser car il y a tellement de potentiel. »

Rien ne semble être prêt pour le moment, mais l’acteur garde donc l’espoir que le film soit produit un jour ou l’autre. Pour rappel, Jordan Vogt-Roberts est aussi occupé avec l’adaptation de l’anime Gundam pour Netflix. On ne sait pas lequel des deux projets sera priorisé, mais dans tous les cas, faites une croix sur la possibilité que le film sorte en 2023.