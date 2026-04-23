Le dernier patch de Crimson Desert apporte des modes de difficulté et encore plein de nouveaux éléments

Le patch le plus massif depuis la sortie

Avec le patch 1.04.00, Crimson Desert ne règle pas tout à fait ses problèmes d’équilibrage, mais il trouve une alternative à cela via la mise en place de plusieurs modes de difficulté. Si l’expérience est trop dure pour vous, passez donc par le mode Facile, tandis que le mode Difficile viendra donner quelques gouttes de sueur aux plus téméraires. Et Pearl Abyss a pensé à celles et ceux ayant déjà terminé le jeu puisque une fonctionnalité pour affronter de nouveau les boss vient d’être mise en place.

On notera aussi la mise en place de nouveaux objets pour mieux stocker la nourriture ou certaines ressources, ce qui ne sera pas de trop tant le système d’inventaire était l’un des principaux soucis du jeu à sa sortie. On retrouve aussi des améliorations pour ce qui est de l’affichage à distance, promises un peu plus tôt par le studio. Ce n’est là qu’une goutte parmi un océan de nouveautés et de correctifs, tant ce patch est massif.

Voici le patch note complet :

Contenus Les options de difficulté Facile / Standard / Difficile ont été ajoutées dans Paramètres > Jouer. Pour les Crinières Grises expérimentés en quête d’un combat plus intense et plus palpitant, la difficulté « difficile » offre une aventure bien plus exigeante. Pour les Crinières Grises ayant déjà vaincu de nombreux boss à travers le monde de Crimson Desert, nous vous informons qu’une fonctionnalité permettant d’affronter à nouveau les boss de votre choix sera bientôt ajoutée. Facile Les dégâts subis par le joueur ont été réduits. Les points de vie maximum, l’agressivité et la vitesse globale des monstres ont été réduits. Les fenêtres de Parade et d’Esquive rapide ont été allongées. La fréquence à laquelle les boss tentent de contre-attaquer ou de s’enfuir lorsqu’ils sont touchés a été réduite. Standard Le niveau de difficulté auquel vous jouiez jusqu’à présent. Difficile Les effets des aliments ne sont plus appliqués immédiatement et ne prennent effet qu’une fois l’animation de consommation terminée. Les dégâts subis par le joueur ont été augmentés. Les points de vie maximum, l’agressivité et la vitesse globale des monstres ont été augmentés. Les fenêtres de Parade et d’Esquive rapide ont été réduites. L’interval de temps vous rendant invincible pendant la Roulade a été réduite. La fréquence à laquelle les boss tentent de contre-attaquer ou de s’enfuir lorsqu’ils sont touchés a été augmentée. Des schémas de combat supplémentaires ont été ajoutés à certains boss. Ajout de l’objet « Dépôt de ressources solide », qui peut être installé via le système d’habitation. Le « Dépôt de ressources solide » dispose de 1 000 emplacements et peut être acheté à la Boutique de meubles. Les matériaux stockés dans la « Dépôt de ressources solide » peuvent être utilisés pour la fabrication ou le raffinage, même s’ils ne sont pas dans votre inventaire. Ajout des objets « Glacière du coucou » et « Glacière améliorée du coucou », qui peuvent être installés via le système d’habitation. La « Glacière du coucou » peut être obtenue via une quête, tandis que le « Glacière améliorée du coucou » peut être fabriqué. Les deux permettent de stocker des aliments et des ingrédients. Glacière du coucou : 40 emplacements. Glacière améliorée du coucou : 330 emplacements. Les ingrédients stockés dans l’une ou l’autre peuvent être utilisés pour cuisiner, même s’ils ne sont pas dans votre inventaire. Ajout du « Dépôt d’objets de valeur », qui peut être installé via le système d’habitation. Le « Dépôt d’objets de valeur » permet de stocker divers objets de quête et recettes. Le « Dépôt d’objets de valeur » dispose de 1 000 emplacements et peut être obtenu via une quête. Ajout de l' »Armoire », une fonction permettant de ranger les tenues et qui peut être installée via le système d’habitation. Les « Armoires » peuvent être achetées à la Boutique de meubles. Chaque « Armoire » fournit 100 emplacements de stockage, et la capacité totale augmente selon le nombre d’armoires installées. La capacité maximale de stockage des tenues peut être étendue jusqu’à 1 000 emplacements. Ajout de l’option « Changer de maison », qui permet de modifier la structure de votre maison. Les structures de maison disponibles se débloquent selon le niveau d’agrandissement du campement des Crinières Grises. Maison standard (Petite) Maison standard (Moyenne) Maison standard (Grande) Maison de Pailune (Grande) Amélioration de l’interface et des commandes liées au système d’habitation. Ajout d’une fonction permettant de récupérer en une seule fois tous les meubles placés via le système d’habitation. Amélioration du campement des Crinières Grises Amélioration effectuée afin que l’artefact abyssal vous soit désormais restitué si vous utilisez « Observer et apprendre » sur une compétence que vous avez déjà apprise en consommant un artefact. Certains objets qui ne pouvaient pas être empilés peuvent désormais être empilés. Objets concernés : Équipements abyssaux normaux, insectes, poissons, animaux. Les oiseaux sauvages peuvent désormais être adoptés comme familiers. Vous pourrez rencontrer ces nouveaux compagnons partout à Pywel. Ajout de l’objet « Perche totémique du lien », qui permet de gagner la confiance des oiseaux sauvages. Déposez différents types de nourriture susceptibles de plaire aux oiseaux sauvages sur la « Perche totémique du lien » afin de les nourrir et de gagner leur confiance. L’objet « Perche totémique du lien » peut être obtenu via une quête. Ajout de 5 nouveaux types de chats comme familiers. Le « Heuklang de l’Abysse » peut désormais devenir votre familier. Ajout d’une fonction permettant de modifier le nom des chevaux et des familiers. Nous avons corrigé le problème où le chat pouvait rester indéfiniment sur votre épaule, ce qui n’était pas prévu dans le développement initial. Cependant, de nombreuses Crinières Grises ayant particulièrement apprécié ce détail, nous avons ajouté un objet permettant au chat d’y rester plus longtemps. Un emplacement de bijoux pour familiers a été ajouté. À l’avenir, nous prévoyons d’utiliser ces bijoux afin de conférer des rôles plus variés à chaque familier. Talisman de solidarité : Lorsqu’il est équipé sur le chat, ce familier restera plus longtemps sur votre épaule. [Damiane] Ajout d’une nouvelle arme à une main exclusive, l' »Épée des étoiles », obtenable via une quête. [Kliff/Oongka] Ajout de deux nouvelles armes à une main, « Branche d’arbre » et « Branche d’arbre solide ». Ces objets peuvent être obtenus en abattant des arbres et des bambous. Ajout d’un nouvel outil, le « Balai robuste ». [Kliff] Ajout d’une nouvelle tenue de Baltheon pour Kilff. Le nom de l’objet « Heaume de plates de Rekhia » a été remplacé par « Heaume de plates de Baltheon », et l’objet a été amélioré afin de pouvoir être équipé par Kliff. Ajout d’un magasin secret à Pororin, où il est possible d’acheter des équipements de familier. De nouvelles tenues ont été ajoutées à la vente dans certaines boutiques, y compris à la Boutique clandestine. L' »Armure para-feu du coucou » et l' »Armure para-givre du coucou » ont été améliorées afin de pouvoir être teintes. Ajout de divers minerais et puits à travers Pywel. Ajout de nouvelles animations de cuisine dédiées aux légumes, aux viandes et aux poissons. (Supprimé : 23/04/2026) Réduction de la quantité d’attaque et de défense obtenus lors de l’aiguisage de l’équipement avec des meules à grains et des enclumes. Correction d’un problème qui empêchait d’appeler l’aérostat. L’aérostat a été amélioré afin de pouvoir être utilisé comme une monture de manière permanente. Modification de la quête de fabrication d’aérostat : elle ne peut désormais être terminée qu’une seule fois. Révision des prix des marchandises vendues par les PNJ Crinières Grises : elles bénéficient désormais d’une réduction de 10 %. Ajout de vendeurs de bétail à travers Pywel. Vous pourrez acheter auprès de ces PNJ des animaux d’élevage tels que des vaches, des cochons, des chèvres, des moutons, des canards et des poulets. Ajout de 13 nouveaux tatouages pour les personnages. Ajout d’une fonction « Verrouillage » empêchant de vendre ou de jeter un objet sélectionné. Amélioration apportée afin que la quantité d’objets obtenus via la récolte et l’exploitation minière soit appliquée de manière constante Amélioration apportée afin que le personnage du joueur se lève désormais immédiatement après s’être reposé sur le lit. Amélioration des PNJ afin qu’ils réagissent désormais de manière plus variée à leur environnement. Certains assets visuels 2D ont été remplacés pour correspondre à la direction artistique du jeu dans le cadre des améliorations en cours. Dans le menu Mission de déploiement, les boutons [Déployer] et [Répéter la mission] ont été séparés afin de permettre de pouvoir choisir entre accomplir la mission 1 fois ou de manière répétée.

Contrôles De nouveaux préréglages de commandes pour la manette et le clavier/souris ont été ajoutés. Les commandes d’origine sont accessibles via le « Préréglage classique ». La personnalisation détaillée des commandes manette sera ajoutée prochainement. Appuyer sur la touche d’interaction permet désormais d’exécuter immédiatement l’action correspondante. [Clavier/Souris] : dans Paramètres > Contrôles > Personnalisation clavier/souris, la fonction est active si la touche d’interaction par défaut du groupe « Groupe de commandes d’interaction » n’est pas assignée à la même touche qu’une commande du groupe par défaut. En cas de conflit de touches, la section concernée sera mise en évidence en jaune. [Manette] : dans paramètres > contrôles > personnalisation manette, la fonction est active si le préréglage « Standard » est sélectionné. Les options « Commandes d’esquive » et « Inverser Roulade / Esquive en ruée » ont été ajoutées. Pour les commandes d’esquive, vous pouvez désormais choisir entre « Double-clic » (actuel) et « Maintenir ». En activant l’option « Inverser Roulade / Esquive en ruée », les commandes de la roulade et de l’esquive sont inversées. Le fonctionnement de « Viser » a été amélioré. Une commande permettant d’allumer et d’éteindre la lanterne pendant que vous visez a été ajoutée. Même avec l’arme dégainée, s’il y a un élément interactif à proximité, appuyer sur la touche « Viser » fait désormais passer immédiatement en mode « Viser » au lieu de passer en « Garde ». L’option « Mode d’utilisation des attributs élémentaires » a été ajoutée. En choisissant « Utilisation via les raccourcis », seules les compétences de l’élément choisi dans la barre de raccourcis de compétences seront utilisées. Les commandes de la compétence « Enjambement » ont été modifiées. Elle ne peut plus être exécutée seule et s’active en appuyant sur la touche de saut pendant une autre attaque. Modification des commandes afin que chaque interaction puisse être effectuée en continu tant que la touche correspondante est maintenue enfoncée. [Commun] Les actions de « Descendre/Déposer » et « Annuler » ont été fusionnées. [Clavier/Souris] Le nombre de touches pouvant être personnalisées a été augmenté. [Clavier/Souris] La touche « S’échapper » utilisée en cas d’altération d’état a été définie sur la même touche que l’esquive. [Manette] Amélioration de la carte afin qu’elle puisse désormais être ouverte en maintenant le pavé tactile de la DualSense ou le bouton d’affichage de la manette Xbox.

Combat / Action L’équilibrage des boss a été ajusté dans son ensemble. Les boss ne deviennent plus immunisés aux attaques du joueur lorsqu’ils lancent des attaques puissantes. La fréquence à laquelle les boss contre-attaquent ou se dégagent lorsqu’ils subissent des coups successifs a été ajustée. Les schémas d’attaque de certains boss ont été ajustés. Les dégâts subis par les altérations élémentaires ont été revus à la hausse. Les dégâts infligés par les chocs contre les piliers et les arbres ont été légèrement réduits. Une phase de charge a été ajoutée à la compétence « Impulsion de la paume ». Elle peut désormais être chargée jusqu’à 3 niveaux, avec des dégâts qui augmentent progressivement. La vitesse à laquelle vous pouvez examiner les objets a été globalement améliorée pour être plus réactive. La vitesse des actions de poussée et de rotation d’objets pendant les énigmes a été améliorée. Il est désormais possible d’enchaîner l’attaque suivante avec plus de fluidité, même si votre coup a été bloqué. La compétence « Reflet de lumière » peut désormais être utilisée même dans les régions où il est impossible de dégainer une arme. En combat, l’utilisation de la compétence « Reflet de lumière » cible dorénavant l’ennemi que vous regardez. L’enchaînement des attaques après une « Esquive rapide » a été amélioré lors d’un combat à mains nues. [Kliff] Une nouvelle compétence, « Lancer d’arme », utilisable avec les armes en double maniement, a été ajoutée. Elle utilise les mêmes commandes que « Coup de bouclier ». Après avoir lancé l’arme, vous pouvez la récupérer en appuyant sur les mêmes commandes ou en vous en approchant. [Kliff] La vitesse d’attaque de la compétence « Coup de paume » a été augmentée. [Kliff] Correction du problème empêchant l’exécution d’un mouvement de parade après une défense, lorsqu’un équipement autre qu’une épée était équipé en tant qu’arme principale. [Kliff] Correction du problème où la compétence « Charge » ne pouvait pas être utilisée avec certaines armes. [Kliff] Amélioration apportée afin de ne plus tomber des corniches lors de l’utilisation de « Coup de paume : Transférer ». [Damiane/Oongka] La compétence « Force axiomatique : Assaut » a été ajoutée. [Damiane/Oongka] Ajout d’une compétence équivalente à « Coup de paume : Concentration ». [Oongka] Correction du problème empêchant les mouvements latéraux pendant un vol vertical. [Oongka] Il est désormais possible de tirer avec le canon lorsque votre personnage en plein vol [Oongka] Correction du problème où il était possible d’utiliser la compétence « Canon de rupture » même sans munitions en étant suspendu. Il est désormais possible d’utiliser la fonction « Examiner » pour les objets de l’inventaire même à cheval. La luminosité et la distance de détection ont été améliorées afin de pouvoir repérer plus facilement les minerais récoltables, avec la Lampe frontale de mineur équipée. Désormais, les gisements de pierre peuvent également être identifiés. L’effet de soin appliqué aux cibles de la compétence « Coup de paume : Guérison » a été corrigé. Correction du problème qui rendait l’interaction « Porter » impossible lorsqu’une cible ligotée tombait à l’eau. Correction du problème où l’endurance se restaurait en répétant les actions pour rengainer et dégainer l’arme en déplacement. Correction du problème empêchant d’utiliser des actions telles que « Foncer » ou nager une fois monté sur le « Cheval mécha de Marni ». Correction du problème où le joueur restait bloqué dans certaines situations lors du contrôle de machines. Les enchaînements d’attaques ont été améliorés pour être plus fluides en combat avec les lances et les épées à deux mains. [Damiane] Amélioration apportée afin qu’il soit possible d’apprendre la compétence « Rechargement rapide » pas seulement en l’observant, mais aussi en consommant un Artefact abyssal.

Modifications / Améliorations de l’IU Amélioration apportée afin que les articles puissent désormais être consultés via des onglets de catégorie dans l’inventaire. Il y a 6 catégories : Tout, Documents, Équipements, Cuisine, Matériaux et autres. Le contenu du tri s’enregistre pour chaque onglet de catégorie de l’inventaire et sera maintenu même après avoir relancé le jeu. Les mêmes onglets de catégorie seront aussi ajoutés prochainement au Dépôt personnel et aux boutiques. Amélioration de l’interface de l’Inventaire afin qu’une icône illustrant le groupe correspondant s’affiche pour les articles regroupés. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction via Paramètres > Jouer > Icône pour les listes d’inventaire. Les touches de « Grouper » et « Grouper tout » ont été séparés. Ajout d’une fonction « Filtres/Rechercher » sur la carte. Amélioration de la carte et de la mini-carte afin que les icônes des Fragments de mémoire obtenus soient désormais affichées. Une fois les Fragments de mémoire obtenus, les lanternes n’émettent plus de signal de détection. Ajout d’une fonction permettant de choisir la forme et la couleur des marqueurs de carte. Amélioration de la carte afin qu’elle affiche désormais l’état du stock des articles dans les boutiques avec lesquelles la Confiance maximale a été atteinte. Amélioration de la carte et de la mini-carte afin que les icônes de puits soient désormais affichées. Amélioration de la mini-carte afin que le nord, le sud, l’est et l’ouest soient désormais affichés. [Kliff/Damiane/Oongka] Ajustement de la disposition du menu compétences. Amélioration de l’interface des quêtes de faction et des défis afin que le nombre de quêtes et de défis disponibles soit désormais affiché. Il est désormais possible de consulter les informations des objets de récompense dans le Journal. Ajout d’une interface dans les boutiques indiquant combien d’exemplaires d’un article le joueur possède. Amélioration des menus de liste des boutiques afin que les conditions d’achat des articles désactivés soient désormais affichées.

Graphismes / Paramètres Amélioration de la qualité de rendu des objets et textures lointains. Plus les paramètres graphiques sont élevés, plus les détails et la clarté visuelle sont améliorés. Correction d’un problème qui rendait toujours visibles au loin certains objets d’arrière-plan qui ne devaient apparaître que dans des conditions précises. Amélioration de la qualité visuelle des personnages à longue distance. La qualité de l’éclairage des cheveux dans les zones d’ombre a été améliorée. Correction d’erreurs et de scintillements liés au mappage de déplacement. Ajout d’une taille « maximum » au réglage de la taille de police des sous-titres. Amélioration du maintien de la distance entre l’écran et le personnage lors du réglage de la portée visuelle de la Caméra. Ajout de l’option « Mode daltonien » dans Paramètres > Accessibilité. Ajout de l’option « Aberration chromatique » dans Paramètres > Accessibilité. Ajout de l’option « Mode photosensible » dans Paramètres > Accessibilité. [PC] Amélioration de la qualité de la régénération de rayons AMD FSR. [PC] Amélioration de la qualité de la mise à l’échelle Intel XeSS 3.0 et de la génération d’images Intel XeSS. [Steam] Correction d’un problème où les actions nécessitant une rotation du levier droit, comme la compétence Voile du vent et la pêche, ne fonctionnaient pas correctement avec une manette Xbox lorsque le paramètre de manette était réglé pour utiliser le Steam Input. [Mac] Réduction des micro-saccades pendant le jeu. [Mac] Ajout de l’option « MetalFX Denoising Upscaler » dans Paramètres > Vidéo. Cette option est disponible à partir de macOS Tahoe. [Mac] Correction d’un problème qui rendait le basculement entre plusieurs écrans peu fluide dans Paramètres > Vidéo. [Mac] Correction d’un problème où le jeu se lançait avec une résolution différente du réglage sélectionné sous certains environnements d’affichage. [Mac] Amélioration de la qualité du HDR ; sur les écrans compatibles HDR, celui-ci est désormais activé par défaut dans le préréglage « Pour ce Mac ». [Mac] Correction d’un problème où l’écran pouvait apparaître excessivement sombre en désactivant le HDR après l’avoir activé.

Stabilité / Exécution du jeu Dans le menu « Charger », un message s’affiche désormais sur l’emplacement concerné si les données de sauvegarde sont corrompues ou invalides pour diverses raisons. Correction d’un problème qui provoquait un plantage si le HDR était activé sur un écran non compatible HDR. Correction de plusieurs problèmes de stabilité et de plantage sur PC, consoles et Mac.

Localisation Correction d’erreurs de localisation et amélioration de la qualité dans toutes les langues.

Divers Ajout de Virevoltants dans les régions désertiques. Correction d’un problème où le réglage pour cacher les armes ne s’appliquait pas correctement dans certaines cinématiques et situations de jeu. Correction d’un problème où l’emplacement de la cible s’affichait incorrectement lorsqu’une quête de cible avec prime échouait. Modification du système de primes : si la prime du joueur est trop élevée pour pouvoir livrer la cible avec une prime, l’amener à la Maréchaussée déclenchera désormais une arrestation au lieu de la cinématique de remise de prime. Amélioration apportée afin que les compagnons n’attaquent désormais plus les cibles avec une prime. Correction d’un problème où, après avoir terminé certaines quêtes, le suivi de la quête suivante ne se lançait pas correctement. Amélioration du journal afin qu’il soit désormais possible de vérifier si une cible de quête a été dépêchée. Amélioration de l’affichage de progression pour les quêtes cumulatives comme « Sauvetage des réfugiés pailunais ». Correction d’un problème où le jeu se fermait parfois lors d’une nouvelle tentative contre des Boss avec Damiane ou Oongka. Correction d’un problème où le menu de changement de personnage ne pouvait plus être utilisé après avoir terminé une phase où le personnage avec lequel vous jouez changeait automatiquement. Correction d’un problème où, lors d’une téléportation via la carte en étant monté sur l’Étoile noire, celle-ci devenait invincible ou incapable de bouger. Correction d’un problème où Étoile noire ne se déplaçait pas lorsqu’elle était invoquée depuis un lieu éloigné. Correction d’un problème où les objets s’affichaient incorrectement lors de la lecture d’un Fragment de mémoire avec la lanterne. Correction d’un problème dans le prologue où, après s’être reposé dans un lit, le joueur n’était plus reconnu par les ennemis. Correction d’un problème où le chargement ne se terminait pas si le joueur était démasqué après avoir triché à Duo au Camp de la colline avec Oongka. Correction apportée au comportement des PNJ afin que, après avoir laissé tomber des articles en heurtant le joueur, ils les ramassent désormais. Correction d’un problème où certaines tenues semblaient peu naturelles selon les mouvements du joueur. Amélioration de la cargaison du cheval afin qu’elle n’apparaisse plus superposée avec les boucliers. Correction d’un problème où le son ne se diffusait pas correctement dans certaines situations. Correction d’un problème où un certain PNJ marchand de Pailune n’apparaissait pas dans certaines sauvegardes. Correction d’un problème où la mission échouait si une cible avec une prime était tuée après avoir été capturée. Correction d’un problème où la Confiance n’augmentait pas après avoir offert un cadeau au Chef de l’alliance des mendiants. Correction d’un problème où les effets des objets Bière dorée et Œil du sage ne s’appliquaient pas correctement. Correction d’un problème où il était impossible d’obtenir la connaissance de la Milice de Pailune même après avoir interagi avec l’un des membres. Correction d’un problème qui empêchait l’acquisition des connaissances du Codex pour Tristan, le Chevalier ardent, le Chevalier machine de Marni et le Cuirassé. Correction d’un problème qui empêchait de vendre de l’équipement abyssal déchaîné. Correction des matériaux d’amélioration, des matériaux de fabrication et des valeurs d’aiguisage qui ne correspondaient pas au matériau de l’équipement. Correction de divers autres problèmes en jeu.



Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.