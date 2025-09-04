La saison 2 de la série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sera aussi la dernière, et sa diffusion est prévue en décembre
La série animée Tomb Raider: The Legend of Lara Croft diffusée l’année dernière est loin d’avoir fait l’unanimité, mais elle avait tout de même obtenu le feu vert de Netflix pour rempiler sur une seconde saison. Pour autant, les audiences de cette première saison ne sont sans doute pas très bonnes, puisque la série s’arrêtera bien avec cette saison 2. C’est Variety qui nous l’apprend, tout en nous révélant la date de diffusion de ce qui sera donc la dernière saison.
Lara termine son job sur Netflix avant d’aller chez Amazon
Allez savoir si cela était prévu depuis le début ou si cela est en réaction avec les audiences de la saison 1, mais Tomb Raider: The Legend of Lara Croft va bien s’arrêter après sa deuxième saison. Cela n’avait pas été confirmé lorsque la série avait été renouvelée, ce qui veut dire qu’entre les deux options citées précédemment, on penchera plutôt vers la seconde.
De plus, Variety indique que Netflix diffusera la saison 2 de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dès le 11 décembre prochain. Dans cette suite, Lara ira enquêter sur les secrets cachés de l’histoire des Orisha tout en faisant face à une machination qui la dépasse.
On ne pourra pas s’empêcher de penser que le timing de cette annonce est assez significatif, puisque Amazon a officialisé de son côté le casting de Sophie Turner dans le rôle de l’aventurière pour la série en live action produite par Amazon. Peut-être que les ayants droits voulaient aussi en finir au plus vite avec l’anime pour laisser la place en 2026 à cette nouvelle série, qui devrait toucher un plus large public. Rendez-vous maintenant le 11 décembre pour assister à la fin de ce show.
