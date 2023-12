Starbreeze Entertainment (Payday) travaille sur un jeu service coopératif dans l’univers de Donjons et Dragons

Quelqu’un a vu le dernier film

Si le nom de Starbreeze Entertainment vous dit quelque chose, c’est sans doute car vous connaissez la licence Payday, dont le troisième opus est sorti cette année. C’est un changement de cap complet qui s’opère pour le studio puisqu’il met de côté l’univers urbain et contemporain de sa licence fétiche afin de se lancer dans un jeu Donjons et Dragons, qui sera développé à l’aide de l’Unreal Engine 5 et qui verra le jour en 2026 sur les plateformes les plus importantes (comprenez par là le PC, la PS5 et la Xbox Series, à minima).

Starbreeze ne se lance pas non plus dans l’inconnu le plus total puisque l’on devine que ce projet sera un jeu service coopératif (informations relayées par Gematsu) :

« Le jeu, portant le nom de code interne Project Baxter et se déroulant dans le monde de Donjons & Dragons, portera les pierres angulaires du jeu Starbreeze : le multijoueur coopératif, l’engagement à travers un modèle de jeu service, l’engagement communautaire et une expérience plus grande que nature. Le projet Baxter sera lancé sur toutes les plateformes principales en 2026 et inclura le cross-play. Le jeu sera produit sous Unreal Engine 5. »

On imagine que l’idée du film Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs – où les héros doivent organiser un casse – a donné de l’inspiration chez Starbreeze, étant donné que Payday repose aussi sur du vol organisé en bande. Deux artworks ont été partagés pour ce projet et sont disponibles à la fin de cet article.

Malgré tout, il faudra encore attendre de voir si le développement arrive à son terme. On ne voudrait pas se montrer trop pessimiste ni porter la guigne, mais l’état actuel de Starbreeze semble être assez incertain dans le groupe Embracer. Ce dernier s’est lancé dans une grande restructuration et licencie à tour de bras, avec près d’un millier de postes supprimés en quelques mois. Et au milieu de ce chaos, Starbreeze ne semble pas intouchable, notamment à cause du lancement difficile de Payday 3, qui n’a pas rencontré le succès escompté. Embracer a déjà fermé les portes de plusieurs studios pour moins que ça, ce qui rend l’avenir du projet Baxter assez flou pour le moment.