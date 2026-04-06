L’ancien directeur artistique de la saga Halo dénonce des actes de harcèlement, de blacklisting et de fraude chez Halo Studios

Microsoft est aussi dans le collimateur

Glenn Israel est revenu sur les raisons de son départ dans un long post LinkedIn qui n’y va pas de main morte et qui dénonce tout ce qu’il se passe en coulisses, en s’attaquant aussi bien à Halo Studios qu’à Microsoft. Il déclare par exemple avoir assisté à des actes répréhensibles de la part des dirigeants du studio, avec une liste longue comme le bras :

« Entre janvier 2024 et juin 2025, j’ai été témoin direct ou personnellement victime de nombreux actes contraires à l’éthique et/ou illégaux commis par des cadres de Halo Studios, y compris (mais pas seulement) du blacklisting, de la fraude, du favoritisme/du copinage généralisé (pour ce qui est de l’embauche et de l’évolution de carrière), et de multiples campagnes de harcèlement conçues pour provoquer le licenciement déguisé d’employés « indésirables » alors qu’ils n’avaient rien à se reprocher. »

Des accusations sérieuses qui ne s’arrêtent pas là. Il dit avoir déposé plusieurs plaintes auprès des ressources humaines de Microsoft pour dénoncer ces comportements, mais indique avoir reçu en réponse des menaces de représailles tandis qu’un cadre important aurait voulu étouffer l’enquête.

Il a ensuite été lui-même victime de harcèlements afin de faire en sorte que son licenciement soit justifié, et il n’aurait jamais réussi à obtenir gain de cause en demandant des enquêtes de la part de Microsoft. Il va plus loin en indiquant que Microsoft se servirait souvent des vagues de licenciements pour renvoyer des employés qui effectuent des plaintes comme lui :

« Microsoft a pour habitude de recourir systématiquement aux licenciements, voire de les instrumentaliser, pour se débarrasser d’employés ayant déposé des plaintes légitimes et efficaces, masquant ainsi ces actes de représailles sous une « justification commerciale ». Les organisations et les enquêtes menées au sein du département des ressources humaines de Microsoft sont délibérément cachées afin de dissimuler les responsabilités et de permettre un déni plausible. […] Je sais que notre secteur traverse une crise sans précédent, mais par souci d’intérêt public, je ne peux pas vous recommander de postuler à cet emploi ou d’y rester si vous avez une autre option. Vos efforts et votre expertise ne sont pas respectés. Votre rémunération est insuffisante. Si vous refusez de vous prêter à des jeux politiques, votre carrière n’évoluera pas ; si vous vous y opposez, vous serez contraint de partir. J’en ai la preuve : vous n’êtes pas en sécurité. »

Glenn Israel revient également sur la gestion de Halo: Campaign Evolved, qu’il décrit comme étant « catastrophique » :

« En août 2025, la gestion catastrophique de Halo Campaign Evolved a permis aux hauts responsables de Halo Studios de réaffecter temporairement l’équipe artistique de mon projet non annoncé et de qualifier faussement mon rôle de « redondant », un acte de représailles évident. »

Microsoft n’a pas encore voulu répondre à ces accusations, si ce n’est dire à Windows Central que l’entreprise prend ce genre d’affaires au sérieux. Elles viennent en tout cas s’ajouter à d’autres témoignages d’ex-membres de 343 Industries, qui remontent à 2023 et à la gestion de Halo Infinite.