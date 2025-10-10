L’un des directeurs artistiques de Halo quitte Halo Studios, et pas forcément en bons termes

Un départ sur fond de question éthique ?

Et un départ qui ne s’est visiblement pas bien passé. On extrapole, mais le ton du message de l’ex-employé sur LinkedIn est teinté de déception, que ce soit envers le studio ou le futur de la saga Halo. Après avoir travaillé plus de 17 ans sur cette série, il déclare ne pas trop pouvoir s’étendre sur son départ pour le moment, tout en faisant passer un message qui interroge :

« À partir d’aujourd’hui et après dix-sept longues années, je ne contribue officiellement plus à l’univers Halo. Il n’y a pas grand-chose de plus que je puisse dire pour le moment, bien que j’aie l’intention de partager cette histoire particulière dans son intégralité lorsqu’il sera absolument sûr de le faire l’année prochaine. En attendant, j’ai un message pour tous ceux qui ont besoin de l’entendre. Je sais que l’état de notre industrie semble désastreux, mais n’oubliez jamais que vous êtes *libre de choisir*. Aucune illusion de sécurité, aucune promesse de richesse, de gloire ou de pouvoir ne vaut la peine de renoncer à votre santé, à votre dignité, à votre éthique ou à vos valeurs – et personne ne peut vous y forcer. Restez fort, prenez des preuves si nécessaire et trouvez votre place. »

On évitera de tirer trop de conclusions hâtives ici, mais ce message sonne comme si Halo Studios opérait un changement avec lequel le directeur artistique serait en désaccord. On en saura plus d’ici les prochains mois, lorsque l’intéressé pourra mieux communiquer sur le sujet.