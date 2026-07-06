Nintendo va remplacer sa Switch 2 par un modèle avec une batterie remplaçable dès cet automne en Europe, et va arrêter de vendre sa première Switch

Moins de capacité de batterie, mais plus de poids

Nintendo avait déjà accepté de se plier aux nouvelles lois et de produire du matériel avec des batteries plus faciles à échanger. Il nous en dit aujourd’hui un peu plus avec un calendrier qui dévoile quand chaque produit sera remplacé dans les boutiques, puisque cela se fera au cas par cas. Nintendo va par exemple d’abord s’attaquer aux Joy-Con de la première Switch dès cet été, qui seront progressivement remplacés par des versions avec batteries remplaçables, sans que cela ne modifie le poids des consoles ou la capacité de la batterie.

C’est un peu différent pour la nouvelle Switch 2, qui sera déployée à travers le continent dès cet automne 2026. Nintendo nous apprend que la prochaine batterie sera de 5 172 mAh au lieu des 5 220 mAh de la Switch 2 actuelle, soit une perte de 1 % de capacité de batterie. Il faudra aussi compter sur 10 grammes supplémentaires, ainsi que 4 grammes de plus pour les Joy-Con (2 grammes par manette). Ces derniers conservent quant à eux la même capacité, et ces nouvelles versions seront proposées dès cet hiver.

Pour le reste des accessoires Nintendo qui s’apprêtent à changer, voici le détail :

Manette Pro Nintendo Switch 2 (cet hiver) : Capacité de la batterie : 897 mAh, soit environ 16 % de moins que la version actuelle (1 070 mAh). Poids : Environ 228 g, soit 7 g de moins que la version actuelle (environ 235 g).

(cet hiver) : Manette Nintendo 64 (N64) pour Nintendo Switch (début 2027) : Poids : Environ 234 g, soit 1 g de plus que la version actuelle (environ 233 g).

(début 2027) : Manette Nintendo GameCube (GCN) pour Nintendo Switch 2 (début 2027) : Capacité de la batterie : 525 mAh, soit environ 5 % de plus que la version actuelle (500 mAh). Poids : Environ 215 g, soit 5 g de plus que la version actuelle (environ 210 g).

(début 2027) :

Il convient de noter que si vous possédez déjà l’un de ces appareils, vous n’aurez évidemment droit à aucun geste commercial, étant donné que Nintendo ne fait que se préparer pour des lois qui n’entreront en vigueur que dès février 2027.

La première Switch ne sera plus vendue en Europe dès février 2027

La première Switch, la Switch Lite et d’autres accessoires comme la première manette Pro n’auront pas droit à ces changements. Ce qui veut aussi dire qu’il ne les proposera plus à la vente dès la mi-février 2027. Autrement dit, Nintendo cessera de vendre la première Switch en Europe une fois cette date passée. On imagine que retravailler une console qui va vers sa dixième année était peut-être un peu trop demander au constructeur.

« À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027. »

Même si la Switch 2 commence à bien s’installer, voir la Switch disparaître des rayons marque tout de même un tournant pour Nintendo, qui compte sans doute en produire pour le reste du monde pendant encore quelques temps. Décidément, tout fout le camp.