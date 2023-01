343 Industries (Halo Infinite) : Plusieurs ex-développeurs critiquent ouvertement Microsoft suite aux licenciements annoncés

La vague de licenciements qui touche actuellement Microsoft impacte également la division jeu vidéo du géant américain, et donc les Xbox Games Studios et Bethesda. 343 Industries est directement touché par cette décision avec de multiples départs prévus. Si certains comme l’actuel réalisateur de Halo Infinite, Joseph Staten (qui avait rejoint le projet en 2020), s’en vont vers d’autres aventures au sein du même groupe (puisqu’il travaillera maintenant pour Xbox Publishing), d’autres n’auront pas cette chance. On ignore encore le nombre d’employés concernés, mais qu’importe, la colère monte et les langues commencent à se délier.

The layoffs at 343 shouldn't have happened and Halo Infinite should be in a better state. The reason for both of those things is incompetent leadership up top during Halo Infinite development causing massive stress on those working hard to make Halo the best it can be.

