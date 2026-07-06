ZeniMax (Bethesda) est sérieusement touché par les licenciements, mais ne va pas laisser de côté quelques licences à l’avenir

Pas que du Fallout et du The Elder Scrolls, heureusement

Dans la volonté d’Asha Sharma de reconcentrer les efforts de Xbox vers ses plus grandes licences, on aurait pu craindre que ZeniMax ne soit réduit qu’à travailler sur Fallout ou The Elder Scrolls. Ce n’est heureusement pas le cas, même si Jason Schreier livre une liste de licences qui est tout de même assez réduite. En plus de ces deux séries qui portent littéralement les résultats de l’entreprise, Wolfenstein, DOOM et Quake sont encore dans la liste des priorités chez l’éditeur.

Une bonne nouvelle qui est immédiatement contrebalancée par une mauvaise : selon le journaliste de Bloomberg, id Software et ZeniMax Online Studios ont été particulièrement affectés par la restructuration d’aujourd’hui. Le premier est celui à qui l’on doit les DOOM, et qui va pourtant sortir le DLC de The Dark Ages demain. Le second est celui qui porte à bout de bras le projet The Elder Scrolls Online, l’un des rares MMO à tenir encore la distance malgré un secteur très compliqué.

Studios in the Bethesda organization like id Software (Doom) and ZeniMax Online Studios (Elder Scrolls Online) are not shutting down but are cutting a significant number of staff this morning, per sources. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-07-06T14:49:45.300Z

Autre détail qui demande des clarifications : la licence Indiana Jones n’est pas citée ici. Cela peut se comprendre dans la mesure où la prochaine priorité déjà plus ou moins annoncée de MachineGames est le nouvel épisode de Wolfenstein. Mais on ne serait pas étonnés de voir qu’Indy soit contraint de raccrocher son chapeau après sa dernière aventure.