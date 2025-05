3 jeux étudiants sont à l’honneur de l’AG French Direct avec Time Sensitive Investigation, Colonel Wasabi et Bloodbound

Time Sensitive Investigation

Un journaliste a été retrouvé mort et vous devez savoir ce qu’il s’est passé. Dans la peau (de fer) du robot policier G-UI, enquêtez en passant au peigne fin l’appartement dans lequel gît le corps de la victime. Avec une caméra en vue de dessus, explorez les lieux, examinez de près les différents indices et établissez vos conclusions.

Et si jamais ‘il vous manque des éléments, utilisez votre faculté à voyager dans le temps pour repérer ce qu’il ne pouvait pas l’être initialement. Attention, vous n’avez que 30 minutes pour mener votre investigation avant que la faille temporelle ne se referme. Time Sensitive Investigation est un projet mené par 14 élèves de la section GAME 2ᵉ année du LISAA.

Colonel Wasabi

C’est presque comme le Cluedo mais avec un peu plus de piquant, Colonel Wasabi est l’œuvre de 8 étudiantes et étudiants en section GAME 1ʳᵉ année du LISAA. On reste donc dans l’enquête mais avec une ambiance davantage néo-noir et une caméra à la première personne.

Face à un meurtre à résoudre, on dispose d’un carnet avec des hypothèses que l’on peut rayer petit à petit à force d’explorer, d’écouter les journaux audio dispersés un peu partout et de confronter les possibilités. Ainsi, du nom de la victime à celui du meurtrier en passant par le lieu et l’arme du crime, on enchaine les boucles temporelles d’une minute afin d’établir la vérité.

Bloodbound

Attention, essuyez bien vos lunettes ou frottez-vous les yeux pour ne pas vous faire une frayeur en lisant le titre qui va clôturer l’article : Bloodbound. Dans ce jeu d’action inspiré des Souls, on incarne un homme frappé d’une malédiction liée au sang.

Servez-vous en justement pour déchaîner des pouvoirs, mais il ne faudrait pas en abuser, sous peine de perdre toute son humanité. En témoigne une barre de vie qui se réduit en cas d’utilisation de magie sanglante. Cette fois, c’est une équipe de 14 élèves 3ᵉ année qui se charge de ce projet.

Il n’y a plus qu’à dire bravo à ces jeunes gens pour le travail déjà abattu en quelques mois seulement et à vous inviter à rejoindre les pages itch.io des jeux concernés.