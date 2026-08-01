Final Fantasy VII Revelation relance fortement les ventes de Remake et Rebirth

Des ventes plusieurs fois supérieures aux attentes

Si vous suivez régulièrement les rapports financiers de Square Enix, vous connaissez sans doute le fameux gimmick : « les ventes n’ont pas atteint les objectifs espérés ». Alors, lorsque Naoki Hamaguchi affirme que les ventes ont été « plusieurs fois supérieures » aux attentes du studio, il y a de quoi être rassuré. En effet, l’engouement suscité par la présentation de Final Fantasy VII Revelation au Summer Game Fest 2026 aurait produit des résultats ayant dépassés les attentes de l’éditeur.

Le réalisateur japonais explique que Final Fantasy VII Remake et Rebirth continuaient déjà de bien marcher avant l’annonce officielle. Le studio a observé qu’une nouvelle prise de parole autour de la trilogie bénéficiait aux anciens épisodes. Ainsi, lors de l’annonce de Rebirth, les ventes de Remake avaient tendance à progresser.

Le même phénomène se reproduit désormais avec Final Fantasy VII Revelation, même si Square Enix ne communique aucun chiffre précis pour le moment.

Les jeux fonctionnent encore mieux que ce que la plupart des gens imaginent probablement. Cette dynamique donne davantage de confiance à l’équipe avant la commercialisation du troisième et dernier volet.

Une sortie sur Switch 2 et Xbox qui a élargi le public

Les données observées sur Steam avaient déjà montré un regain d’activité après l’annonce. Le nombre de joueurs simultanés de Remake Intergrade avait notamment atteint son plus haut niveau depuis son lancement sur la plateforme. Dans le même temps, la fréquentation habituelle de Rebirth avait temporairement doublé. Il faut toutefois préciser que Square Enix avait bien géré son coup en organisant de belles promotions pour les deux titres.

Bien entendu, il est impossible de ne pas évoquer la nouvelle stratégie multiplateforme qui sans doute bien aidé à élargir le public. La trilogie est désormais proposée sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Final Fantasy VII Revelation sortira d’ailleurs simultanément sur toutes ces plateformes.

On espère également que le jeu sera proposé en version physique, ce qui n’est pas encore gagné.