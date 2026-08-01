Final Fantasy VII Revelation relance fortement les ventes de Remake et Rebirth

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L’annonce de Final Fantasy VII Revelation n’a pas seulement attiré l’attention dans fans ayant déjà complétés les précédents volets. Elle a également donné un bon coup de fouet aux ventes de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth. Interrogé par Automaton, le réalisateur Naoki Hamaguchi affirme que les deux précédents épisodes se vendent actuellement « extrêmement bien ».

Final Fantasy VII Rebirth

Des ventes plusieurs fois supérieures aux attentes

Si vous suivez régulièrement les rapports financiers de Square Enix, vous connaissez sans doute le fameux gimmick : « les ventes n’ont pas atteint les objectifs espérés ». Alors, lorsque Naoki Hamaguchi affirme que les ventes ont été « plusieurs fois supérieures » aux attentes du studio, il y a de quoi être rassuré. En effet, l’engouement suscité par la présentation de Final Fantasy VII Revelation au Summer Game Fest 2026 aurait produit des résultats ayant dépassés les attentes de l’éditeur.

Le réalisateur japonais explique que Final Fantasy VII Remake et Rebirth continuaient déjà de bien marcher avant l’annonce officielle. Le studio a observé qu’une nouvelle prise de parole autour de la trilogie bénéficiait aux anciens épisodes. Ainsi, lors de l’annonce de Rebirth, les ventes de Remake avaient tendance à progresser.

Le même phénomène se reproduit désormais avec Final Fantasy VII Revelation, même si Square Enix ne communique aucun chiffre précis pour le moment.

Les jeux fonctionnent encore mieux que ce que la plupart des gens imaginent probablement. Cette dynamique donne davantage de confiance à l’équipe avant la commercialisation du troisième et dernier volet.

Une sortie sur Switch 2 et Xbox qui a élargi le public

Final fantasy vii remake intergrade switch 2 21 1

Final Fantasy VII Remake Intergrade – Tifa sur Switch 2 // Source : Square Enix

Les données observées sur Steam avaient déjà montré un regain d’activité après l’annonce. Le nombre de joueurs simultanés de Remake Intergrade avait notamment atteint son plus haut niveau depuis son lancement sur la plateforme. Dans le même temps, la fréquentation habituelle de Rebirth avait temporairement doublé. Il faut toutefois préciser que Square Enix avait bien géré son coup en organisant de belles promotions pour les deux titres.

Bien entendu, il est impossible de ne pas évoquer la nouvelle stratégie multiplateforme qui sans doute bien aidé à élargir le public. La trilogie est désormais proposée sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Final Fantasy VII Revelation sortira d’ailleurs simultanément sur toutes ces plateformes.

On espère également que le jeu sera proposé en version physique, ce qui n’est pas encore gagné.

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Jaquette de Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
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Date de sortie : 29/02/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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