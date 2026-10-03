8BitDo annonce des périphériques consacrés aux 30 ans de Tomb Raider et à Gears of War: E-Day, toutes les infos et comment les précommander

Deux salles, deux ambiances

Avec cette collaboration, 8BitDo entend rendre hommage à toutes les Lara Croft, de toutes les époques, ceci à travers deux modèles diamétralement opposés. Le modèle Pro 3 Bluetooth Gamepad – Tomb Raider 30th Anniversary Edition vendu 79,99€ et expédiée à partir du 24 octobre prochain (jour du 30e anniversaire de Tomb Raider) dispose d’un design rétro assumé en hommage aux anciens controlleurs type NES et à La vallée perdue du premier Tomb Raider, harmonieusement posé sur son socle de recharge. Sur les deux proposés, il s’agit ici du seul modèle compatible avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2, mais aussi avec les PC et les mobiles. Elle pèse 242,4g et mesure 153,6 x 100,5 x 64,5 mm.

Rétro mais pas trop, ce modèle propose également des palettes « Pro » à l’arrière, ainsi que deux Extra bumpers (qui font office de touche R4 et L4) ainsi que des joysticks à la fonctionnalité TMR (à effet Hall, qui utilisent un système magnétique sans contact physique pour éliminer l’usure mécanique) équipés d’une puce d’échantillonnage ADC 12 bits, mais aussi des boutons AXBY de couleur différente interchangeables, du motion control et des vibrations. Le tout peut se brancher en USB ou bien en Bluetooth grâce à un adaptateur thématisé présent dans le dock de recharge.

Le second modèle proposé joue beaucoup plus sur la modernité et nous propose une manette Xbox rappelant toutes les époques de la saga Tomb Raider et les multiples Lara Croft qui se sont succédées, toujours dans des tons similaires. Vendu 119,99€ tout de même, le modèle Ultimate 3 Controller à licence officielle pour XBOX – Tomb Raider 30th Anniversary Edition sera lui aussi expédié à partir du 24 octobre prochain, n’est compatible qu’avec les consoles Xbox, le PC et les mobiles.

Elle dispose d’une connectivité 2,4G et USB ainsi que Bluetooth. Elle mesure 151 x 84 x 100,5 mm et pèse son petit poids, 476 g, portant une batterie au lithium de 1000 mAh, promettant des sessions de 20h de jeu après une recharge de 4-5h. Ses atouts ? Des grips renforcés pour une meilleure tenue, des joysticks asymétriques à effet Hall, les deux extra bumpers sur le dessus (L4 et R4), les palettes Pro à l’arrière, une prise audio jack 3,5 mm, un taux de rafraichissement jusqu’à 1000 Hz sur PC uniquement et du motion control, en plus d’un pad directionnel doré.

Ça va saigner

La marque propose également en parallèle une offre de périphériques PC (souris et clavier) dédiés à Gears of War pour célébrer la sortie du nouvel opus explosif E-Day dont notre test est désormais disponible. Le clavier mécanique Retro 87 – Gears of War: E-Day sera expédié à partir du 30 octobre prochain au prix de 119,99€ et disposera de propriétés assez intéressantes. En tant que clavier à 87 touches, le clavier disposera de switchs gris nuage mécaniques co-développés avec Huano, et échangeables à chaud. Il disposera aussi de boutons programmables, d’un rétroéclairage RGB et est sous licence officielle XBOX avec un look résolument puissant.

Il sera compatible avec les PC à partir de Windows 10 et les supports Android (à partir de 9.0). Au programme, connectivité Bluetooth 5.3, liaison sans fil 2,4 Ghz ou par USB-C. Mais le plus étonnant, c’est ce boitier à part, permettant de programmer deux Super-Boutons sans logiciel nécessaire, pour toujours plus de personnalisation. Il mesure 376,6 x 169,6 x 46,8 mm et pèse plus d’un kilogramme (1100g). Le boitier Super-Boutons mesure lui 160,2 x 74,6 x 32,3 mm et pèse 270g. Le clavier dispose d’une batterie de 4000 mAh Li-ion, et propose jusqu’à 280h de connection en 2,4G ou jusqu’à 300h en connexion Bluetooth, pour un temps de charge de 4 à 8h. Une belle proposition assez onéreuse qui le place dans le milieu de gamme.

La souris de cette édition spéciale, la Retro R8 Mouse – Gears of War: E-Day, sera vendue, elle, à 59,99€ (à partir du 30 octobre également), et disposera elle aussi de quelques atouts dans sa carte. Avec ses 3 modes de connexion (Bluetooth 5.3, sans fil 2,4 GHz et USB-C) lui confère une belle adaptation à votre environnement. Sa batterie interne Li-ionde 450 mAh vous proposera 100h de jeu en Bluetooth, de 26 à 105h en 2,4G (en fonction de votre taux de rafraichissement) et ne demandera que 2,5h pour être complètement rechargée sur son dock de recharge assorti.

Elle disposera de boutons programmables pour un contrôle personnalisé, ainsi qu’un taux de rafraichissement paramétrable via le logiciel fourni. Adaptée aux droitiers comme aux gauchers, le périphérique proposera éalement un ajustement du DPI selon 6 niveaux différents au choix. La souris mesure quant à elle 115 x 58 x 39,4 mm et pèse seulement 77 g. Concernant son dock de charge, celui-ci mesure 115,17 x 58 x 45,88 mm pour un poids de 192 g. Un joli périphérique de milieu de gamme à prix raisonnable.

Enfin, la marque propose en dernier lieu un socle de recharge et une manette en édition limitée, tous deux dédiés également à Gears of War: E-Day, dans les mêmes caractéristiques que la manette Ultimate de Tomb Raider. La manette est vendue seule 89,99€ et le socle 40,90€. La manette est déjà disponible mais le dock le sera à partir du 9 octobre prochain.