RuneScape 4 officialisé : après avoir lancé DragonWilds sur consoles, Jagex fait de grosses annonces pour la suite du MMORPG

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Ce week-end se tenait le RuneFest, un événement réunissant les fans de l’univers RuneScape, parfait pour faire des annonces et pour remettre des prix lors de la traditionnelle cérémonie des Golden Gnomes Awards, pour célébrer la communauté à travers 44 prix récompensant les efforts des créateurs de contenu et des cosplayers notamment. Un festival qui s’est ouvert par une prestation du Manchester Video Game Orchestra, rejoint sur scène par Mod Ash, pour interpréter des thèmes et des chansons emblématiques de RuneScape, avant de laisser place à de grosses annonces pour la franchise.

RuneScape: DragonWilds
RuneScape: DragonWilds

RuneScape 4 est réel

Durant cet événement qui aura réuni plus de 6000 fans de la franchise à Birmingham, Jagex aura fait plusieurs annonces majeures, à commencer par son annonce de fin : l’officialisation d’un quatrième MMORPG dans l’univers RuneScape sous la forme d’un teaser en images de synthèse. Bien qu’il n’en soit qu’à une phase précoce de son développement, l’équipe a déjà confirmé que le titre (qui ne possède pas encore de nom hormis un provisoire RuneScape 4) donnera vie au monde de Gielinor grâce à l’Unreal Engine, pour renforcer l’univers déjà bien installé grâce aux technologies modernes.

L’intrigue prendra place au Sixième Âge, et démarrera dans une région vue pour la première fois dans DragonWilds : Ashenfall, située au nord-est de Gielinor. Son site internet officiel est déjà en ligne pour confirmer qu’ils souhaitent que RuneScape 4 s’intègre à l’univers de RuneScape et offre une expérience supplémentaire, pas pour remplacer les jeux pré-existants.

Ce n’était bien évidemment pas la seule annonce puisque le studio n’a pas hésiter à défendre son intention d’étendre l’univers de RuneScape au-delà du jeu vidéo, notamment à travers une nouvelle adaptation animée en collaboration avec le Charlie White (alias MoistCr1TiKaL) ainsi qu’avec la société de production Lyrical Media. Là aussi, nous n’avons pas plus d’informations.

RuneScape: DragonWilds accueille du contenu pour fêter sa sortie mondiale

Roadmap runescape dragonwilds 1

Roadmap 2027 pour RuneScape: DragonWilds // Source : ActuGaming

Sorti il y a quelques jours sur consoles, RuneScape DragonWilds, le spin-off de survie et d’artisanat coopératif, s’apprête à proposer du nouveau contenu aux joueurs et joueuses qui lui font l’honneur de lui accorder du temps, notamment par le biais de la mise à jour Luminance lancée en décembre prochain, servant de prélude à la Blood Crystal Saga prévue pour 2027. Elle marquera l’arrivée des Elfes dans le jeu et introduira de nouvelles options de personnalisation sur ce thème ainsi que la compétence Prière.

La nouvelle saga débutera l’an prochain avec Song of Rebellion dès le premier semestre, avec des ennemis emblématiques tels que les Géants de mousse, les Kebbits et les Implings, et intégreront la compétence Chasse, le tout dans de nouvelles zones à explorer, avec de nouvelles quêtes et de nouveaux équipements à dégoter. Le jeu bénéficiera aussi de mises à jour trimestrielles incluant de nouvelles compétences, ainsi que des mises à jour mensuelles apportant des quêtes annexes, des armes, des décorations et des améliorations de confort de jeu.

Mais ce n’est pas tout puisque le modding officiel fera son apparition dans Dragonwilds dès 2027 grâce à un partenariat avec CurseForge en proposant des outils de création dédiés ainsi qu’un navigateur et un installateur de mods intégrés au jeu, disponibles sur toutes les plateformes, y compris les consoles, ce qui n’est pas rien, il faut le signaler.

Des nouvelles fraîches pour RuneScape

Roadmap runescape 2027 4

Roadmap 2027 pour RuneScape // Source : ActuGaming

En parallèle, une foule de mises à jour majeures a été annoncée pour les différents jeux RuneScape, chacun disposant de sa propre feuille de route pour les futures mois et années à venir. A commencer par RuneScape Reignited, qui sera sera lancé ce 2 décembre. L’occasion de redécouvrir le RuneScape original tel qu’il a été pensé dans une version remasterisée. Pour cela, le guide d’aventure pourra aider les nouveaux venus, tandis que l’économie sera renouvelée, sans oublier le tout nouveau système de classement. Pour vous aider à faire votre choix, sachez que vous pourrez accéder à RuneScape Reignited sans abonnement pendant 10 jours, du 2 au 12 décembre prochain.

Le studio a également partagé sa feuille de route pour 2027 à travers trois arcs narratifs majeurs, tous liés à des intrigues de longue date dans la franchise, à commence par Hoard of Dragons, qui démarrera en janvier et qui proposera une suite à la célèbre quête Tueur de Dragons. On aura ensuite droit à City of Gnomes qui poursuivra l’histoire des gnomes entamée en 2002, puis enfin Secrets of Karamja introduira un nouveau raid de haut niveau pour le contenu end-game. Ces trois arcs inclueront une refonte de la compétence Agilité, de nouvelles activités, des boss jouables en solo mais aussi des extensions de zones et une nouvelle quête de rang Grand Maître.

Old School RuneScape se met lui aussi à jour

Roadmap runescape old school 5

Roadmap 2027 pour Old School RuneScape // Source : ActuGaming

Ce n’est pas tout puisqu’un autre jeu de l’univers RuneScape va aussi accueillir du nouveau contenu, à savoir Old School RuneScape. Le MMORPG retro et populaire basé sur une build ancienne du jeu proposera un tout nouveau raid de haut niveau intitulé The Fractured Archive, dès le 20 octobre. Ce raid inédit prendra place dans une ancienne chambre forte sous Gielinor et proposera un enchaînement de combats de boss ainsi que de nouvelles récompenses mythiques.

La suite s’ouvrira dès 2027 avec Menaphos qui ouvrira ses portes, dévoilant le prochain chapitre de l’histoire d’Amascut avec la quête de niveau Maître Fool’s Gold, le premier donjon de compétences d’Old School et le très attendu Autel des âmes. Ce sera aussi l’occasion de lancer dès le 4 novembre prochain le mode Hardcore où la mort deviendra un véritable enfer dans ces nouveaux mondes avec une toute nouvelle économie inédite. 2027 marquera aussi la suite de la série de quêtes Conte de fées, l’arrivée des Donjons de Gielinor, la refonte de l’Extraction minière et de la Forge. Un contenu bien chargé là aussi.

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Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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