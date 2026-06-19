Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay

C’est l’heure du Prime Time

Atlus a partagé quelques minutes de gameplay de Persona 4 Revival dans une vidéo qui fait un tour d’horizon des caractéristiques du jeu, anciennes comme nouvelles. Forcément, on s’attardera un peu plus sur les nouveautés du remake, qui ne concernent pas uniquement sa nouvelle plastique et le fait que tous ses dialogues soient maintenant doublés.

Au programme de ce remake, on retrouve quelques éléments inédits au sein du système de combat, à commencer par la manière dont vous allez initier l’affrontement puisque vous disposerez maintenant d’une garde pour vous protéger d’une attaque surprise. On note aussi l’apparition d’une mécanique qui permet de frapper un ennemi affecté par un malus afin que ce dernier soit transféré au reste des adversaires.

On retrouve également le désormais traditionnel système de « Baton Pass » qui permet de passer d’un personnage à un autre en attaquant la faiblesse d’une Ombre, tandis que la mécanique Prime Time offrira un tour gratuit pour votre équipe afin d’attaquer librement sans vous soucier des résistances adverses, avant de déclencher une capacité très puissante et impressionnante.

Persona 4 Revival sera disponible dès le 18 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera directement compris dans le Xbox Game Pass.