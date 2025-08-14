La deuxième bêta de Battlefield 6 est lancée, avec quelques changements

Jusqu’à quand va durer la deuxième bêta de Battlefield 6 ?

Ça y est, après quelques jours de disette, la bêta de Battlefield 6 est officiellement de retour. Vous pouvez toujours y jouer gratuitement sur PC (via Steam, Epic Games Store ou EA), PS5 et Xbox Series en vous rendant sur la page du jeu pour demander l’accès et télécharger le client de la bêta.

Cette bêta ne va cependant pas durer éternellement puisqu’elle se terminera le dimanche 17 août prochain à 10 heures du matin, heure de Paris. Ne tardez donc pas si vous souhaitez découvrir ce que le jeu a dans le ventre.

Quel est le contenu de cette deuxième bêta de Battlefield 6 ?

Au programme de cette seconde bêta, vous y retrouverez toutes les cartes du premier week-end, mais pas que. La map « Empire State » est également disponible et emmène le conflit dans la ville de New-York.

Pour ce qui est des modes de jeu, là encore, tous ceux présents dans la première bêta font leur retour. Il sera aussi possible de jouer dans les modes suivants :

: Confronte une équipe d’attaque et une équipe de défenseurs. Les premiers ont pour objectifs de placer des charges explosives sur des systèmes de communication militaire, tandis que les seconds doivent empêcher que tous les relais soient détruits. Match à mort en escouade : Un match à mort classique avec quatre équipes qui doivent enchaîner le plus de kills possible.

D’autres défis sont rajoutés, à savoir :

Capturer 42 drapeaux en Conquête, Domination ou Roi de la colline (Récompense : skin de véhicule Machine de guerre)

Réussir 200 éliminations ou assistances (Récompense : plaque Soif de sang)

Capturer 10 secteurs en Percée ou Ruée (Récompense : paquetage d’arme Domination)

Quelques changements seront aussi présents suite aux retours effectués par la communauté lors de la première bêta. On note l’intégration d’une recherche de partie personnalisée, en vous donnant plus de chance de tomber sur le mode de jeu que vous souhaitez sur votre map favorite lorsque cela est possible. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Battlefield 6 sera disponible dans sa version complète le 10 octobre.