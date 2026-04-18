Battlefield 6 : une feuille de route ambitieuse pour 2026 (mode classé, guerre navale et retour de cartes cultes)

Trois saisons majeures pour relancer la dynamique

Même lorsque le lancement d’un jeu multijoueur est un succès, le manque de contenu peut vite être fatal, surtout s’il n’est pas déployé assez rapidement. Il semble que les studios travaillant sur Battlefield 6 aient pris un peu de temps pour bien se préparer et combler ce manque.

L’année 2026 sera ainsi structurée autour de trois saisons principales (Saison 3 à 5), avec un total d’environ sept nouvelles cartes et plusieurs ajouts majeurs.

En plus de la quantité au niveau du contenu, les développeurs ont pris en compte les retours des joueurs, à commencer par la taille des cartes.

Saison 3 : des cartes emblématiques et le lancement du mode classé

Prévue pour mai, la Saison 3 introduira deux cartes issues du patrimoine de la licence :

Railway to Golmud, remake issu de Battlefield 4, présentée comme la plus grande carte du jeu à ce jour, jusqu’à quatre fois plus vaste que certaines cartes existantes.

Cairo Bazaar, réinterprétation de Grand Bazaar de Battlefield 3, plus orientée vers les combats rapprochés.

La nouveauté majeure sera l’arrivée du mode classé, introduit en priorité dans le mode battle royale RedSec.

Ce mode compétitif inclura :

un système de classement

une progression structurée

des récompenses dédiées

Enfin, un déploiement en solo pour le battle royale est également confirmé.

Saison 4 : le retour de la guerre navale

Attendue pour juillet, la Saison 4 marque le retour d’un pilier historique de la franchise : la guerre navale.

Au programme : des porte-avions avec ponts opérationnels, de nouveaux véhicules navals et un

système dynamique de vagues.

Deux cartes accompagneront cette évolution :

une version modernisée de Wake Island (apparu pour la première fois dans Battlefield 1942)

Tsuru Reef, décrite comme la plus vaste zone de combat du jeu (le record de Railway to Golmund ne tiendra donc que quelques mois)

Cette saison introduira aussi d’autres fonctionnalités, notamment les lobbies personnalisés et le mode spectateur.

Saison 5 : trois nouvelles cartes pour conclure l’année

Et enfin, pour la fin d’année, la Saison 5 proposera trois nouvelles cartes inédites, cependant il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus.

Pour les joueurs à l’ancienne, on peut également s’attendre à un retour du navigateur de serveurs ou encore le chat de proximité.

Battlefield 6 et Battlefield REDSEC sont disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EA app, Epic Games Store).