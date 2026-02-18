La saison 2 de Battlefield 6 transporte la guerre en Europe avec deux nouvelles cartes

Deux nouvelles cartes en Europe

Electronic Arts et Battlefield Studios viennent d’officialiser le lancement de la Saison 2 de Battlefield 6 et Battlefield REDSEC. Cette nouvelle saison transporte le conflit en Europe et introduit un déploiement de contenu structuré en trois phases distinctes. Avant de vous détailler ces phases, il faut noter que le gros de l’évènement est l’ajout deux nouvelles cartes se déroulant en Europe :

: une carte à grande échelle située dans une forêt dense, ravagée par des armes expérimentales et des bombardements intensifs Base de Hagental : une installation militaire pensée pour les combats rapprochés et les approches furtives (elle sera disponible plus tard dans la saison)

Ces deux cartes seront accessibles à la fois dans Battlefield 6 et REDSEC. Disponible dès aujourd’hui, la Phase 1 lance justement la carte Contamination ainsi que le mode temporaire VL-7. Cette nouvelle expérience repose sur une fumée psychoactive qui envahit certaines zones clés. Les soldats subissent alors des hallucinations immersives, ce qui créé un environnement instable qui oblige les escouades à adapter leur stratégie en temps réel. Cela nous oblige également à porter un masque à gaz pour contrer les effet, au prix d’une baisse de la visibilité.

À partir du 17 mars, la Phase 2 intitulée Crépuscule introduira Base de Hagental. Un mode à durée limitée plongera la carte dans l’obscurité totale. Heureusement, vous aurez accès à des lunettes de vision nocturne qui promet de favoriser une approche tactique basée sur la furtivité et les déplacements coordonnés. Cette phase s’étendra également à REDSEC avec des modes dédiés à la survie.

Le 17 avril, la Saison 2 s’achèvera avec la Phase 3, Chasse ultime. Elle introduira Opération Augure, un mode temporaire inspiré du célèbre mode Opérations de Battlefield 1. Selon le studio, l’accent sera mis sur des objectifs à grande échelle, une progression soutenue, une coordination d’escouade poussée et une approche plus cinématographique des affrontements.

Tout au long des trois phases, la Saison 2 ajoutera également :

De nouvelles armes

Des véhicules

Des gadgets

Des options de personnalisation

Un nouveau Passe de combat

Du contenu payant pour la boutique

Battlefield 6 et Battlefield REDSEC sont disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EA app, Epic Games Store).