La saison 2 de Battlefield 6 transporte la guerre en Europe avec deux nouvelles cartes

Battlefield 6 a été l’un des grands succès de 2025 et l’un des rares nouveaux jeux-service (avec Arc Raiders) à réellement percer malgré la défiance du public envers ce type de production. Sans même évoquer la baisse de régime du dernier Call of Duty, on aurait pu penser que le jeu disposait d’un boulevard devant lui. Néanmoins, on observe malgré tout une baisse d’activité si l’on se fie aux données Steam. Le lancement de la Saison 2 du FPS d’EA tombe donc à point nommé pour revitaliser la proposition. Nous avons d’ailleurs pu jouer en avant-première à la première carte disponible dès aujourd’hui.
Deux nouvelles cartes en Europe
Electronic Arts et Battlefield Studios viennent d’officialiser le lancement de la Saison 2 de Battlefield 6 et Battlefield REDSEC. Cette nouvelle saison transporte le conflit en Europe et introduit un déploiement de contenu structuré en trois phases distinctes. Avant de vous détailler ces phases, il faut noter que le gros de l’évènement est l’ajout deux nouvelles cartes se déroulant en Europe :
- Contamination : une carte à grande échelle située dans une forêt dense, ravagée par des armes expérimentales et des bombardements intensifs
- Base de Hagental : une installation militaire pensée pour les combats rapprochés et les approches furtives (elle sera disponible plus tard dans la saison)
Ces deux cartes seront accessibles à la fois dans Battlefield 6 et REDSEC. Disponible dès aujourd’hui, la Phase 1 lance justement la carte Contamination ainsi que le mode temporaire VL-7. Cette nouvelle expérience repose sur une fumée psychoactive qui envahit certaines zones clés. Les soldats subissent alors des hallucinations immersives, ce qui créé un environnement instable qui oblige les escouades à adapter leur stratégie en temps réel. Cela nous oblige également à porter un masque à gaz pour contrer les effet, au prix d’une baisse de la visibilité.
À partir du 17 mars, la Phase 2 intitulée Crépuscule introduira Base de Hagental. Un mode à durée limitée plongera la carte dans l’obscurité totale. Heureusement, vous aurez accès à des lunettes de vision nocturne qui promet de favoriser une approche tactique basée sur la furtivité et les déplacements coordonnés. Cette phase s’étendra également à REDSEC avec des modes dédiés à la survie.
Le 17 avril, la Saison 2 s’achèvera avec la Phase 3, Chasse ultime. Elle introduira Opération Augure, un mode temporaire inspiré du célèbre mode Opérations de Battlefield 1. Selon le studio, l’accent sera mis sur des objectifs à grande échelle, une progression soutenue, une coordination d’escouade poussée et une approche plus cinématographique des affrontements.
Tout au long des trois phases, la Saison 2 ajoutera également :
- De nouvelles armes
- Des véhicules
- Des gadgets
- Des options de personnalisation
- Un nouveau Passe de combat
- Du contenu payant pour la boutique
Battlefield 6 et Battlefield REDSEC sont disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EA app, Epic Games Store).
