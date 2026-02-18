La saison 2 de Battlefield 6 transporte la guerre en Europe avec deux nouvelles cartes

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Battlefield 6 a été l’un des grands succès de 2025 et l’un des rares nouveaux jeux-service (avec Arc Raiders) à réellement percer malgré la défiance du public envers ce type de production. Sans même évoquer la baisse de régime du dernier Call of Duty, on aurait pu penser que le jeu disposait d’un boulevard devant lui. Néanmoins, on observe malgré tout une baisse d’activité si l’on se fie aux données Steam. Le lancement de la Saison 2 du FPS d’EA tombe donc à point nommé pour revitaliser la proposition. Nous avons d’ailleurs pu jouer en avant-première à la première carte disponible dès aujourd’hui.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Battlefield 6
Battlefield 6
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 10/10/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis

Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours

Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture

Image d\'illustration pour l\'article : Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture

Battlefield 6 : selon EA, seulement 2% des parties étaient affectées par des cheaters durant la semaine de lancement

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : selon EA, seulement 2% des parties étaient affectées par des cheaters durant la semaine de lancement
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°23
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°23
La saison 2 de Battlefield 6 transporte la guerre en Europe avec deux nouvelles cartes
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La saison 2 de Battlefield 6 transporte la guerre en Europe avec deux nouvelles cartes
People of Note : Le RPG musical d’Annapurna Interactive prend date et nous donne rendez-vous en avril
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : People of Note : Le RPG musical d’Annapurna Interactive prend date et nous donne rendez-vous en avril
Le PDG d’Unity vous promet qu’il sera bientôt possible de générer des jeux très simplement à l’aide de l’IA générative
Image d\'illustration pour l\'article : Le PDG d’Unity vous promet qu’il sera bientôt possible de générer des jeux très simplement à l’aide de l’IA générative
Zanerdin: The Unbound promet d’être un RPG gacha, mais sans microtransaction
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Zanerdin: The Unbound promet d’être un RPG gacha, mais sans microtransaction
Cthulhu: The Cosmic Abyss – Nous avons joué à ce thriller narratif ambitieux de Big Bad Wolf (The Council, Vampire: the Masquerade – Swansong)
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Cthulhu: The Cosmic Abyss – Nous avons joué à ce thriller narratif ambitieux de Big Bad Wolf (The Council, Vampire: the Masquerade – Swansong)
Replaced aura encore du retard, la sortie est repoussée d’un mois
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Replaced aura encore du retard, la sortie est repoussée d’un mois
Pokémon Pokopia mobilise l’équipe la plus large jamais créée chez Omega Force
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon Pokopia mobilise l’équipe la plus large jamais créée chez Omega Force
Le succès de Mewgenics se confirme, le jeu atteint déjà le million de ventes
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le succès de Mewgenics se confirme, le jeu atteint déjà le million de ventes
Resident Evil Requiem : Des copies sont déjà dans la nature, gare aux fuites
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Des copies sont déjà dans la nature, gare aux fuites
Highguard aurait en partie été financé par le géant Tencent
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard aurait en partie été financé par le géant Tencent
EA Sports FC 26 : Une version d’essai gratuite arrive avec EA Sports FC 26 Showcase
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 : Une version d’essai gratuite arrive avec EA Sports FC 26 Showcase
WWE 2K26 détaille les nouveautés de ses modes Univers et Créations de la Communauté en vidéo
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : WWE 2K26 détaille les nouveautés de ses modes Univers et Créations de la Communauté en vidéo
Dive or Die: Children of Rain : Dear Villagers dévoile un roguelite sous-marin lovecraftien
Image d\'illustration pour l\'article : Dive or Die: Children of Rain : Dear Villagers dévoile un roguelite sous-marin lovecraftien
Activision débranche totalement Call of Duty: Warzone Mobile après son retrait des boutiques en ligne
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Activision débranche totalement Call of Duty: Warzone Mobile après son retrait des boutiques en ligne
6 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus, dont Cris Tales et un jeu Tortues Ninja
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : 6 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus, dont Cris Tales et un jeu Tortues Ninja
Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2
NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant
Image d\'illustration pour l\'article : NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant
Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue
Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente
Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé
Image d\'illustration pour l\'article : Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé
Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence
Malgré le nouveau jeu Castlevania, Evil Empire va continuer de mettre à jour The Rogue Prince of Persia cette année
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré le nouveau jeu Castlevania, Evil Empire va continuer de mettre à jour The Rogue Prince of Persia cette année
Le Steam Deck est victime d’une importante rupture de stock à cause de la crise de la RAM
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le Steam Deck est victime d’une importante rupture de stock à cause de la crise de la RAM