Battlefield 6 : Maps, modes, classes et bêtas… Le jeu d’EA présente son mode multijoueur et dévoile sa date de sortie

Les équipes d’Electronic Arts et des Battlefield Studios ont redoublé d’efforts pour proposer une refonte tactique complète pour ce nouvel opus, en appelant cela le système de combat kinesthésique, conçu pour offrir une plus large palette d’options tactiques et réflexives dans le feu de l’action. Les mouvements seront bien plus libres qu’auparavant (sprint, accroupissement, roulade).

Les véhicules ont également obtenu une belle refonte pour être plus réactifs et intuitifs qu’autrefois. Le nombre de places disponible a été revu avant d’offrir plus d’opportunités tactiques, ainsi que les commandes de déplacement plus simples, mais toujours aussi difficiles à maîtriser.

Les emblématiques destructions feront également leur retour, notamment en ajoutant une fonction appelée Destruction Tactique pour débloquer un chemin devant vous ou bien pour faire effrondrer un bâtiment abritant toute une escouade ennemie, pour toujours plus d’explosions et d’effets pyrotechniques impressionnants qui ont toujours fait le sel de la licence.

Le nerf de la guerre

Abordons désormais ce qui risque d’intéresser plus d’un fan de la licence Battlefield, les modes de jeu qui seront disponibles au lancement de Battlefield 6. Outre la campagne solo qui devrait revenir aux fondamentaux en vous faisant piloter des chars dans le Sahara ou encore attaquer des plages de Gibraltar, avec une tonne d’explosions et une mise en scène digne des plus grands films hollywoodiens, Battlefield 6 contiendra évidemment un large catalogue de modes multijoueur, présentés aujourd’hui pendant la prise de parole de EA.

Parmi eux, on retrouvera des modes emblématiques d’envergure et de guerre totale comme le mode Conquête, ou encore les modes Percée et Ruée. Si vous voulez opter pour un peu plus de rythme à couper le souffle, les modes de jeu Roi de la colline, Domination et Convoi devraient vous ravir au plus haut point, tout comme Match à mort par équipe ou en escouade. Notez également l’apparition de nouvelles expériences de combat rapproché comme dans le mode Crescendo (menant à une bataille finale des plus épiques), le tout parmi neuf cartes que nous vous dévoilons un peu plus bas. D’autres cartes et modes sont bien entendu prévus dans le cadre du suivi saisonnier post-lancement.

Le mode Portal fera par ailleurs son retour et vous permettra de déplacer, redimensionner et dupliquer des objets tout en créant votre propre mode de jeu personnalisé, en espérant pourquoi pas en faire un mode officiel si le succès est au rendez-vous.

La présentation a d’ailleurs teasé l’arrivée d’un mode longtemps évoqué, un Battle Royale, dévoilé ici grâce à quelques images furtives, qui nous ont permis de voir que la zone devrait être matérialisée par une vague incendiaire qui ravagera tout sur son passage. Un mode qui entrera bientôt en test dans le Battlefield Labs et qui devrait être proposé en free-to-play et en standalone quelque temps après la sortie du jeu de base. Deux modes de jeu devraient être présents : un battle royale plutôt classique et un mode « Gauntlet » présenté comme plus compétitif. Peu d’informations ont pour l’instant été communiquées, nous restons donc prudents sur ce dernier mode nouvellement dévoilé.

Un tour du monde en quatre-vingts douilles

Préparez-vous à devoir faire parler les armes dans de nombreux champs de bataille partout dans le monde dans des cartes intégralement conçues à la main. Au nombre de neuf dans cinq théâtres de guerre, les cartes se veulent ouvertes, largement destructibles et pleines de surprises :

Siège du Caire : parfait pour des combats urbains intense au cœur des rues de la capitale égyptienne, entre petites rues et bâtiments pour surprendre ou bien échapper aux ennemis.

parfait pour des combats urbains intense au cœur des rues de la capitale égyptienne, entre petites rues et bâtiments pour surprendre ou bien échapper aux ennemis. Offensive ibérique : À vous les rues sinueuses de Gibraltar, ses ruelles et ses bâtiments typiques, parfaits pour éviter les attaques de chars, mais aussi pour prendre à revers des ennemis inattentifs.

À vous les rues sinueuses de Gibraltar, ses ruelles et ses bâtiments typiques, parfaits pour éviter les attaques de chars, mais aussi pour prendre à revers des ennemis inattentifs. Pic de la Libération : Au cœur des splendides montagnes du Tadjikistan vous attend ce terrain rocheux idéal pour se prémunir d’attaques aériennes, mais capable d’offrir tout aussi bien des bonnes positions pour l’infanterie et les chars.

Au cœur des splendides montagnes du Tadjikistan vous attend ce terrain rocheux idéal pour se prémunir d’attaques aériennes, mais capable d’offrir tout aussi bien des bonnes positions pour l’infanterie et les chars. Empire State : En tant que carte réservée à l’infanterie, Empire State sera le cadre d’affrontements explosifs sur les toits et dans les rues du célèbre quartier de Brooklyn à New York.

Opération Tempête de feu : Vous la connaissez sûrement, l’une des cartes iconiques de Battlefield 3 fait son retour ici. Ici, il vous faudra lutter contre un champ de pétrole en flammes avec toute l’infanterie, vos chars, hélicoptères et autres avions de chasse.

Vous la connaissez sûrement, l’une des cartes iconiques de Battlefield 3 fait son retour ici. Ici, il vous faudra lutter contre un champ de pétrole en flammes avec toute l’infanterie, vos chars, hélicoptères et autres avions de chasse. Quartier des Saints : Conçue pour le combat rapproché, cette carte ayant pour terrain le centre de la vieille ville de Gibraltar vous offrira une magnifique fontaine entourée de bâtiments destructibles, chouette !

Conçue pour le combat rapproché, cette carte ayant pour terrain le centre de la vieille ville de Gibraltar vous offrira une magnifique fontaine entourée de bâtiments destructibles, chouette ! Cité de Sobek : Changement de décor pour intervenir dans les banlieues du Caire, dans un chantier en périphéries de la ville, un lieu plongé dans une guerre totale au milieu des chantiers et des dunes sableuses.

Changement de décor pour intervenir dans les banlieues du Caire, dans un chantier en périphéries de la ville, un lieu plongé dans une guerre totale au milieu des chantiers et des dunes sableuses. Vallée de Mirak : La carte parfaite pour établir une guerre absolue sans retenue. Considérée comme la plus grande carte au lancement du jeu, cet immense paysage défriché par la guerre est également rempli de tous types de véhicules.

La carte parfaite pour établir une guerre absolue sans retenue. Considérée comme la plus grande carte au lancement du jeu, cet immense paysage défriché par la guerre est également rempli de tous types de véhicules. Pont de Manhattan : La destruction à grande échelle au pied du pont de Manhattan ? Le rêve éveillé pour les fans de la licence qui pourront en plus bénéficier de combats rapprochés dans les rues de la ville.

La classe ou ça passe ?

Battlefield 6 signe le grand retour de quatre classes principales : Assaut, Soutien, Ingénieur et Éclaireur, chacune ayant ses avantages et ses gadgets spécifiques :

Assaut : La classe Assaut a pour mission de percer les défenses ennemies en changeant la ligne de front et en ouvrant la voie au reste de l’équipe. Elle a pour atout une mobilité accrue et une arme principale supplémentaire. Durant les phases de test, l’injecteur d’adrénaline a fait l’objet de nombreux retours et bénéficiera d’améliorations comme le retrait de la régénération de santé par exemple. Le lance-grenades et ses grenades assourdissantes permettront notamment de prendre du terrain sur l’équipe adverse.

: La classe Assaut a pour mission de percer les défenses ennemies en changeant la ligne de front et en ouvrant la voie au reste de l’équipe. Elle a pour atout une mobilité accrue et une arme principale supplémentaire. Durant les phases de test, l’injecteur d’adrénaline a fait l’objet de nombreux retours et bénéficiera d’améliorations comme le retrait de la régénération de santé par exemple. Le lance-grenades et ses grenades assourdissantes permettront notamment de prendre du terrain sur l’équipe adverse. Ingénieur : Les Ingénieurs disposeront une grande force de dissuasion contre les chars, les hélicoptères et les avions de chasse grâce notamment à leur sacoche remplie de roquettes et de mines. Mais c’est aussi la seule classe capable de réparer les véhicules, les équipements et autres armes statiques alliés, ce qui en fait une classe relativement équilibrée.

Soutien : La classe Soutien est là pour vous aider à vous échapper des pires situations, ou encore lancer des caisses de ravitaillement, mais aussi et surtout, vous soigner au combat. Capable de poser des abris déployables ou d’intercepter des grenades et des missiles, cette classe maîtrise aussi le fusil-mitrailleur. La fonction Dragon Revive vous permettra de continuer à vous battre sur le terrain de jeu tout en réanimant un équipier en le traînant au sol.

: La classe Soutien est là pour vous aider à vous échapper des pires situations, ou encore lancer des caisses de ravitaillement, mais aussi et surtout, vous soigner au combat. Capable de poser des abris déployables ou d’intercepter des grenades et des missiles, cette classe maîtrise aussi le fusil-mitrailleur. La fonction Dragon Revive vous permettra de continuer à vous battre sur le terrain de jeu tout en réanimant un équipier en le traînant au sol. Éclaireur : L’éclaireur, c’est en quelque sorte le tireur d’élite constamment à la recherche du tir parfait en pleine tête. Mais c’est aussi celui qui indique les positions ennemies grâce à des drones, qui place des charges de C4 pour détruire des chars ou encore raser des bâtiments, ou bien qui utilise son marqueur laser pour guider les missiles des alliés jusqu’à leur cible.

Quand sort Battlefield 6 ?

Electronic Arts a décidé de couper l’herbe sous le pied de Call of Duty: Black Ops 7 probablement prévu pour début novembre, en sortant Battlefield 6 au mois d’octobre, le 10 octobre plus précisément, à 17h, sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S au prix de 79,99 € pour l’édition standard et sur PC contre 69,99 €, comme l’ont annoncé récemment les rumeurs. A noter que tous les futurs contenus impactant la façon de jouer (armes, gadgets, cartes, etc.) seront gratuits ou pourront être débloqués en jouant, sans repasser à la caisse.

Les précommandes vous donnent droit au pack Tombstone contenant un skin de soldat Fossoyeur, une fiche de jeu « Tombés au combat », un pendentif d’arme « Cartouchière », le sticker d’arme « Livraison express », le paquetage d’arme L110, un écusson de soldat « Annonce funeste » et un ensemble de bonus d’EXO Pierre tombale. Battlefield 6 sortira également une Édition Phantom à 109,99 €, un bundle ne contenant uniquement que des bonus digitaux dont :

4 skins de soldats d’escouade fantôme

le battle pass avec 25 rangs sautés, un pack de déblocage instantané et un jeton Pro BF

des cosmétiques d’armes pour le HK433 Linceul et le MS2010 ESR Ombre portée

et un skin de tank SEP V3 Abrams et un skin pour le couteau de combat

Les précommandes ont été ouvertes dans la foulée de l’événement de révélation du multijoueur. Vous trouverez les premiers liens disponibles pour précommander le jeu et obtenir un accès à la bêta fermée qui ouvre ses portes prochainement.

Sur Amazon

Sur Micromania

Quand se dérouleront les phases de bêtas ?

Précommander le jeu vous permettra d’accéder à une phase de bêta fermée qui précèdera deux phases de bêta ouverte. La bêta fermée aura lieu dès 10h du matin heure française le 7 août et jusqu’au 8 août pour les joueurs ayant précommandé ou obtenu un code via les Twitch Drops. Puis les bêtas ouvertes suivront, pour tous les joueurs et toutes les joueuses, du 9 août 10h au 10 août, suivie d’une seconde bêta ouverte du 14 août 10h au 17 août 10h.

Les bêtas sont disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store et EA app. Vous pouvez précharger le jeu dès le 4 août à 17h heure française. Attention, vos PC devront posséder des configurations comme décrites ci-dessous pour lancer la bêta ouverte.

Quelles sont les configurations PC prévues pour le jeu complet Battlefield 6 ?

Le site officiel mentionne d’autres configurations PC pour le jeu complet, réparties comme suit :

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 11

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT

Direct X : DX12

Connexion Internet : Requise

Espace disque dur : SSD – 80 Go

Configuration minimale requise pour PC

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go / Nvidia RTX 2060

Direct X : DX12

Connexion Internet : Requise

Espace disque dur : HDD – 55 Go

Les langues prises en charge influeront l’anglais, l’italien, le chinois simplifié, le polonais, le portugais, le français, le japonais, l’allemand, l’arabe, le coréen, l’espagnol (Mexique et Espagne) et le chinois traditionnel.

Battlefield 6 est attendu pour le 10 octobre prochain sur PC (Windows Store, EA App, Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Il n’y a actuellement pas de plan prévu pour sortir Battlefield 6 sur Nintendo Switch 2 ni sur Steam Deck à date. Divers modes de performances graphiques seront disponibles sur consoles tout comme un mode dédié à la PlayStation 5 Pro.