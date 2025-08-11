La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam

Un week-end historique pour la licence

Avec cette bêta ouverte, Battlefield 6 s’est imposé comme LE jeu le plus important de ce dernier week-end, celui vers lequel tous les yeux étaient rivés. Il suffit de jeter un œil aux chiffres réalisés sur Steam pour mieux se rendre compte du public potentiel de cet épisode. Grâce aux données fournées par SteamDB, on peut voir que la bêta a enregistré le dix-huitième plus haut pic de connexions simultanées de la plateforme, avec plus de 521 000 personnes réunies au même moment.

C’est naturellement bien plus que n’importe quel autre épisode de la saga Battlefield, tout en dépassant même le record du Call of Duty de 2022. Mais cet exploit ne doit pas réellement être comparé à ces autres jeux étant donné que la bêta était ouverte à tout le monde, et par conséquent gratuite. Il y a fort à parier que l’épisode complet en lui-même (donc payant) aura un peu plus de mal à réaliser de tels chiffres, sauf si Electronic Arts réussit bien son coup. Toujours est-il que cela est un bon indicateur de l’engouement autour de ce Battlefield 6, d’autant plus que les retours semblent être encourageants. Un sentiment à vérifier lors de la seconde phase de bêta, qui aura lieu du 14 au 17 août.

La sortie de Battlefield 6 est prévue pour le 10 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.