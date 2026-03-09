Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6

Un nombre de licenciements encore inconnu

Il faut croire que même quand un jeu réalise le meilleur lancement d’une série vieille de plus de vingt ans, on peut perdre son emploi moins de six mois plus tard. C’est l’histoire d’Electronic Arts, de Battlefield 6 et d’une partie des développeurs et développeuses ayant travaillé dessus.

EA a en effet annoncé procéder à des licenciements au sein des quatre studios réunis autour de Battlefield : Dice, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios. Un porte-parole de l’éditeur américain a donné les raisons d’une telle procédure à IGN :

Nous avons procédé à certains changements au sein de notre organisation au sujet de Battlefield pour mieux aligner les équipes sur ce qui compte le plus pour notre communauté. Battlefield reste une de nos plus grandes priorités, et nous continuons d’investir dans la franchise, guidés par le retour des joueurs et des analyses de Battlefield Labs (le programme de tests incluant une partie de la communauté, ndlr)

La communauté, justement, n’a pas vraiment apprécié la première saison de Battlefield 6, déçue patch après patch, au point que la saison 2 lancée en février fut repoussée de quelques jours. Le FPS est également moins populaire sur Steam en atteignant environ les 67 000 joueuses et joueurs en simultané, contre le pic délirant de 747 000 durant la période de lancement. Et ne parlons pas du free-to-play et battle royale Redsec, pas spécialement plébiscité, c’est peu de le dire.

De là à devoir nécessairement se séparer d’une partie de son équipe ? Visiblement, pour le géant américain. Il n’empêche que cela restera toujours évitable et que nous ne savons d’ailleurs pas précisément combien de membres sont concernés et dans quelle mesure tel ou tel studio est impacté.

Et tandis que l’acquisition par le Fonds d’Investissement Public saoudien, Silver Lake et Affinity Partners n’est pas finalisée à 100%, Electronic Arts a ajouté que ces licenciements n’étaient pas liés avec cette procédure. On attend de connaître plus en détail l’ampleur des dégâts, mais nous adressons notre soutien aux personnes concernées.