Battlefield 6 se dévoile officiellement : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau volet

Pax Armata menace le monde libre

Attendu depuis des mois, les fans espèrent un retour en force de la franchise, avec une campagne mondiale intense, des batailles massives et une expérience multijoueur explosive. En tout cas, si l’on en croit les fuites du développement, EA miserait très gros sur ce nouvel opus. Ce premier trailer, riche en crashs d’hélicoptère, donne le ton, Battlefield 6 proposera une campagne inédite dans laquelle une organisation paramilitaire appelée Pax Armata fait planer une menace sur l’ordre mondial.

On y découvre des combats au sol frénétiques, des affrontements aériens, des destructions massives de bâtiments et un conflit à l’échelle planétaire. Tirant les leçons des retours de Battelfield 2042, le jeu semble renouer avec les fondamentaux de la série : du spectacle, du chaos maîtrisé, et une mise en scène hollywoodienne. Il faudra tout de même attendre de le prendre en main pour confirmer ces premières impressions.

Un multijoueur en approche le 31 juillet

Electronic Arts a également annoncé une présentation dédiée au multijoueur le 31 juillet. Selon les premières images, on peut espérer un gameplay plus ancré dans le présent, tactique et destructible, tout en s’éloignant des dérives futuristes des épisodes récents. Une formule qui pourrait séduire les amateurs de conflits modernes, lassés par les récents déboires de la série concurrente Call of Duty. Selon les nombreux commentaires, les fans de longue date espèrent d’ailleurs un mode multijoueur sans skins cassant l’immersion pour se démarquer de l’influence de Fortnite, mais surtout du FPS d’Activision.

Uniquement sur consoles dernière génération et PC

Battlefield 6 marque également un tournant pour une franchise aussi populaire puisque le jeu ne sera pas disponible sur consoles old-gen. Il sortira exclusivement sur :

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (Steam et Epic Games Store)

Aucune mention n’a été faite pour la Nintendo Switch 2, ce qui laisse entendre que la console de Nintendo ne fait pas partie des plateformes ciblées pour ce nouvel opus (ou bien pas pour le moment).

Quand sortira Battelfield 6 ?

D’après les fuites rapporté par Billbil-kun via Dealabs et le site officiel d’EA, Battelfield 6 devrait sortir le 10 octobre prochain avec deux éditions au programme :

Une édition standard à 79,99€ sur consoles et 69,99€ sur PC

Une édition Phantom à 99,99€ sur PC et 109,99€ sur consoles

Battlefield 6 release semi-confirmed for October 10 – pre-sell offers end on Oct 10, 2025 www.ea.com/games/battle… — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-07-24T15:28:23.538Z

La mise à niveau vers l’édition Phantom sera facturée 29,99€ sur toutes les plateformes.

D’après d’autres fuites, Battlefield 6 devrait aussi avoir droit à une bêta ouverte pour le mois d’août.