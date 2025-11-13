Krafton lance un plan de départ volontaire, pendant qu’il accélère sa transformation en entreprise basée sur l’IA

Partir avant d’être remplacé

Avant toute chose, sachez que Krafton va bien. Krafton va même très bien. Pour son dernier bilan trimestriel, l’entreprise a enregistré des profits records, mais cela ne lui suffit pas. À l’heure où les promesses de bénéfices liées à l’IA sont de plus en plus nombreuses, parfois sans prouver leur efficacité, Krafton veut être l’un des piliers de l’industrie du jeu vidéo dans ce secteur.

Ce qui veut dire que de nombreux postes sont prêts à être remplacés par cet outil. Au lieu d’effectuer une grande vague de licenciements, Krafton a donc décidé de mettre en place un plan de départ. Les employés qui participeront pourront ainsi recevoir 6 à 36 mois de salaires en guise d’indemnités. L’entreprise ne veut d’ailleurs surtout pas présenter cela comme une mesure économique de licenciement, mais il pousse gentiment à la porte les personnes qui ne sont pas à l’aise avec la transformation tournée vers l’IA que Krafton prend :

« [Le plan de départ volontaire est là] pour aider les employés à concevoir de manière proactive leur stratégie de croissance et à relever de nouveaux défis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, dans le contexte de la transformation par l’IA. »

En bref, Krafton veut vider ses rangs pour mieux les remplacer par l’IA, tout en évitant de dire que cela a causé des licenciements, histoire de ne pas se donner un trop mauvais rôle.