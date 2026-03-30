C’est déjà la fin pour PUBG: Blindspot, un spin-off de PUBG qui n’aura pas tenu plus de deux mois

L’angle mort de Krafton

Annoncé au tout début de cette année, PUBG: Blindspot a démarré son accès anticipé le mois dernier. Il s’agissait d’un shooter PvP en vue de dessus, avec des équipes de 5 personnes. Une approche plus tactique pour la licence, s’inspirant plus ou moins de Rainbow Six Siege, qui n’a cependant pas réussi à avoir le quart du succès de ce dernier. Sur Steam, le jeu n’a obtenu qu’un pic à 3 251 personnes en simultané, et les chiffres sont vite descendus malgré des évaluations assez correctes.

Tout cela n’était pas assez pour Krafton, qui a donc décidé de débrancher PUBG: Blindspot au plus vite, dès aujourd’hui, ne le laissant pas terminer son accès anticipé. Sequoia Yang, qui fait partie de l’équipe en charge du projet, déclare :

« Depuis notre dernière mise à jour, l’équipe a exploré de nombreuses pistes pour améliorer l’expérience de jeu et faire évoluer le jeu. Cependant, après mûre réflexion, nous avons conclu que nous ne sommes pas en mesure de maintenir le niveau de qualité souhaité pour l’accès anticipé. L’expérience des joueurs est au cœur de chacune de nos décisions, et c’est sur ce principe que nous avons pris cette décision. »

Le titre n’aura donc eu que quelques semaines pour faire ses preuves en accès anticipé avant d’être annulé. Une nouvelle preuve du marché très incertain que représente le secteur des jeux service, où même un gros nom comme PUBG peine à rassembler.