PUBG passe à l’extraction-shooter avec son spin-off PUBG: Black Budget

Une première bêta fermée aura lieu le mois prochain

On découvre aujourd’hui l’existence de PUBG: Black Budget, un FPS/extraction-shooter dans lequel on incarnera des « Contractors », des vétérans chargés de se rendre sur une île perdue au bout du monde afin d’y effectuer une mission secrète.

Votre but, récupérer de la technologie confidentielle dans un complexe abandonné. Enfin, pas si abandonné que cela, puisqu’en dehors des autres vétérans que vous allez croiser sur votre route, des menaces plus dangereuses pourront apparaitre et vous empêcher de repartir. L’île est en réalité coincée dans une boucle temporelle, et s’y extraire sera difficile. On retrouve les éléments essentiels du genre, avec une base à améliorer entre chaque excursion, du craft de nouveaux équipements, et des sessions de gameplay d’environ 30 minutes sur une map d’environ 2,5 km², pouvant accueillir 45 personnes réparties dans des équipes de 3.

À défaut d’une première bande-annonce pour illustrer le tout, des premières images ont été dévoilées, ainsi qu’une page Steam qui donne davantage de détails sur le gameplay. C’est aussi sur cette dernière que vous pourrez participer au premier playtest du jeu, qui aura lieu du 12 au 14 décembre, et du 19 au 21 décembre. Pas encore de date de sortie pour ce PUBG: Black Budget, ni de versions consoles annoncées pour le moment.