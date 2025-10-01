Le remake du premier Silent Hill est maintenant en pleine phase de production chez Bloober Team

Et un autre jeu dans les cartons

Bloober Team vient tout juste de sortir son Cronos: The New Dawn, mais il n’a pas le temps de souffler. Dans un nouveau rapport publié sur le site Stockwatch, on apprend que le remake du premier Silent Hill est maintenant entré en pleine phase de production. Soit une étape très importante pour l’avancée du développement, qui peut tout de même durer quelques années. N’attendez peut-être pas des nouvelles concrètes du jeu avant plusieurs mois, si ce n’est un peu plus.

D’autant plus que le studio ne jette pas toutes ses forces sur ce projet. Il a désormais au moins deux équipes qui peuvent travailler en parallèle, et selon l’article, celle qui était en charge de Cronos: The New Dawn se chargerait d’un autre jeu que ce Silent Hill Remake, en plus d’autres plus petits projets. Difficile de savoir quoi exactement pour le moment, mais le studio a encore des années très chargées devant lui.