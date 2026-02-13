Dead or Alive 6 revient pour un dernier round tandis que le prochain Dead or Alive est en développement

Le sixième revient pour financer la suite

Dead or Alive 6 va donc suivre le même chemin que le cinquième épisode avec un Dead or Alive 6: Last Round qui aura pour but d’être la version la plus complète du jeu, même si on imagine que c’est là une belle excuse pour sortir à nouveau tout un tas de DLC. On y retrouvera les 24 personnages ainsi que ceux qui sont arrivés en tant que DLC, avec plein de costumes à la clé dont certains inédits, notamment pour Kasumi et Marie Rose.

Cette nouvelle monture embarquera aussi un mode Photo, parce qu’il en faut visiblement un dans tous les jeux. Dead or Alive 6: Last Round sera vendu au prix de 39,99 €, mais une version free-to-play sera également disponible, répondant au nom de Dead or Alive 6: Last Round Core Fighters. Au lancement, Kasumi, Marie Rose, Honoka, et NiCO seront jouables dans cette version.

L’annonce qu’il faudra surtout retenir est celle d’un Dead or Alive 7. Enfin, presque. Koei Tecmo et Team Ninja n’ont pas de nom à donner pour l’instant à ce nouveau projet, mais un nouveau Dead or Alive est bien en préparation, comme on le voit dans ce premier teaser qui sait encore une fois brosser les fans dans le sens du poil, avec la caméra qui fait une fixette sur un certain point.