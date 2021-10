The King of Fighters XV annonce Dolores et une beta

The King of Fighters XV a fait une apparition lors du State of Play pour annoncer une nouvelle combattante mais aussi une phase de bêta exclusive aux consoles PlayStation.

Dolores apporte la douleur dans King of Fighters XV

Le personnage qui apparaissait un des trailers sans être nommée par SNK était donc Dolores. Elle n’a pas droit à l’habituelle vidéo de gameplay mais seulement quelques secondes pour montrer sa maîtrise d’une étrange substance. Le PlayStation Blog explique qu’elle peut communiquer avec le sol et contrôler de la terre sainte. Des pouvoirs et des motifs sur ses vêtements qui évoquent forcément Kukri. Mais c’est avec Isla et Heidern qu’elle fera équipe.

Quant à la bêta, elle aura lieu sur les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 du samedi 20 novembre, 4h du matin au lundi 22 novembre à 15h59, le tout en heure française. Même sans abonnement PS Plus, on pourra accéder aux matchs amicaux en ligne, aux lobby et au mode entraînement.

Côté personnages, on pourra s’essayer à huit d’entre eux avec :

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.