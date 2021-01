The King of Fighters XV : Un court trailer dédié à Shun’ei

Environ une semaine après avoir fuité puis diffusé une bande-annonce de gameplay, The King of Fighters XV continue de très légèrement se dévoiler avec un trailer dédié à Shun’ei.

Des infos prévues la semaine prochaine

Même si la vidéo ne dure qu’une quarantaine de secondes, elle donne un petit aperçu des aptitudes au combat du protagoniste de The King of Fighters XIV. Notez que SNK a profité de l’occasion pour nous donner rendez-vous la semaine prochaine afin d’en apprendre davantage sur le jeu. Rappelons également que cinq autres personnages ont été confirmés au roster de lancement du titre : Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, K’, Mai Shiranui et Leona Heidern.

The King of Fighters XV sortira cette année sur une/des plateforme(s) encore non spécifiée(s) pour le moment.