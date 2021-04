The King of Fighters XV : Shermie revient tout en souplesse

The King of Fighters XV continue bien avec un personnage féminin après Mai Shiranui et King mais cela ne veut pas dire pour autant que SNK vient de compléter sa Team Women Fighters.

Charmie est Shermante

Shermie fait son retour après avoir loupé les épisodes précédents pour cause de décès, tout comme Yashiro Nanakase avec qui elle formera très probablement de nouveau la Team Orochi si Chris a droit au même traitement. Erina Seto s’occupe de nouveau de doubler la Française, elle qui n’est malheureusement connue que pour ce rôle.

The King of Fighters XV ne met toujours pas à jour ses informations de sortie ce qui fait que l’on reste sur le vague « 2021 » sans la moindre précision sur les plateformes concernées.