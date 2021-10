The King of Fighters XV conscrit Heidern

The King of Fighters XV nous présente son 32ème personnage sur les 39 que contiendra le jeu de base. Et sans surprise, c’est au tour d’Heidern de se dévoiler, lui qui est déjà présent sur la jaquette…

King of Fighters XV se souvient de ses classiques

Après avoir été un DLC dans l’épisode précédent, Heidern est donc de retour mais ne fera toujours pas équipe avec sa fille adoptive Leona, ni avec le reste des Ikari Warriors. On ne sait pas encore s’il rejoindra Ash Crimson, K’, Isla ou s’il prendra la tête de la dernière équipe. C’est une nouvelle fois Haruo Yamagishi qui lui prête sa voix et comme souvent avec les productions SNK, on ne peut pas dire que son CV hors KOF soit très conséquent…

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.