The King of Fighters XV : Yashiro Nanakase revient

C’est le moment de la bande-annonce de personnage hebdomadaire pour The King of Fighters XV et s’il n’y toujours pas de personnage inédit, on retrouve tout de même un personnage qui fait son grand retour.

La mort, ce petit contretemps dans la fiction

Yashiro Nanakase revient donc enfin, lui qui avait disparu depuis KOF 2002 sous le prétexte idiot qu’il était mort. On suppose qu’il formera de nouveau la Team New Faces (ou Orochi pour les intimes) avec Shermie et Chris s’ils sont également de nouveau jouables.

Forcément, ce trailer montre Yashiro se déchaîne sur l’homme aux cheveux rouges qu’il déteste tant, Iori Yagami. Keisuke Hamaoka pourra enfin le doubler dans un épisode principal après tant d’apparitions dans les spin-offs sur mobiles.

The King of Fighters XV sortira en 2021 mais SNK ne dit toujours pas sur quelles plateformes.