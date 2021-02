King of Fighters XV : Chizuru Kagura revient enfin

King of Fighters XV était présent lors de la table-ronde des développeurs japonais des jeux de combats mais seulement pour un nouveau trailer de personnage. On a pu voir un peu de gameplay pour Chizuru Kagura dont on apprend au passage le grand retour.

Fini les caméos dans les spin-offs et les jeux mobiles

Absente des précédents épisodes, Chizuru formera cette fois-ci la Team Sacred Treasures avec Kyo Kusanagi et Iori Yagami comme SNK l’avait teasé à la fin de KOF 14. Cela permet à sa doubleuse Sayaka Ohara d’enfin l’interpréter dans un jeu de combat. On connait également la comédienne en tant que Yuko Ichihara dans xxxHolic et Tsubasa: Reservoir Chronicle, Erza Scarlett dans Fairy Tail ou Ningguang dans Genshin Impact.

The King of Fighters XV sortira en 2021 sur des plateformes inconnues pour l’instant.