The King of Fighters XV : Chris repart en tournée

The King of Fighters XV avait pris une semaine de repos pour laisser un peu de place à Samurai Shodown, mais SNK relance dès aujourd’hui la traditionnelle vidéo de gameplay dédiée à un personnage. Et c’est cette fois-ci au tour de Chris.

Certains préfèrent Chris Evans

Comme on s’en doutait, Chris reforme la Team Orochi avec ses collègues revenus à la vie, Shermie et Yashiro Nanakase. Il sera interprété par la comédienne Rui Yamasaki qui n’a pour l’instant sur son CV que quelques publicités et diverses voix dans Ring Fit Adventure.

The King of Fighters XV sortira cette année mais n’indique toujours pas ses plateformes.