The King of Fighters XV : Kukri revient de la plage

C’est le moment du 29ème trailer de personnage pour The King of Fighters XV (qui proposera 39 personnages au lancement, on le rappelle). Et cette semaine, on apprend le retour de Kukri qui était apparu dans l’épisode précédent, en tant de rival du protagoniste de la saga en cours : Shun’Ei.

Et il met du sable partout ce relou…

On s’attend à voir le maître du sable de nouveau faire équipe avec Sylvie Paula Paula et Mian, s’ils reviennent également, pour reformer la Team Official Invitation. Mais les places commencent à devenir rares puisqu’il reste encore 10 personnages à confirmer et qu’il faut déjà compter K’, Heidern ainsi que les deux combattantes inédites qui n’ont pas encore de noms.

Et pour une fois qu’un seiyu de KOF ne se limite pas à une poignée de rôles chez SNK profitons-en puisque Hiroki Takahashi a un magnifique CV. Il s’agit en effet de la voix de Ryu depuis Street Fighter IV, il était Hisoka dans la version 1999 d’Hunter X Hunter, Eiji Kikomaru dans Prince of Tennis, Queen dans One Piece, Katsuya/Joey dans Yu-Gi-Oh! ou encore Kenji Harima dans School Rumble.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.