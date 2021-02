King of Fighters XV : Kyo Kusanagi s’enflamme

C’est le moment du trailer hebdomadaire de The King of Fighters XV et cette semaine c’est au tour de Kyo Kusanagi de montrer un peu de gameplay.

Le courant passe toujours aussi bien avec Iori

Toujours pas de plateforme ou date plus précise pour The King of Fighters XV mais au moins on peut voir que Kyo se défouler sur son grand rival, Iori Yagami. Tout comme dans KOF14, le combattant sera doublé par Tomoaki Maeno que l’on connait également en tant que voix japonaise de Zhongli dans Genshin Impact ou en tant que Decim dans Death Parade.

The King of Fighters XV sortira en 2021 mais on ne sait pas encore sur quelles machines.