The King of Fighters XV présente la combattante inédite Isla

The King of Fighters XV doit un peu ralentir son rythme de publication des bande-annonces de personnages vu son report mais il ne pouvait quand même pas rater le Tokyo Game Show.

The King of Fighters XV: Isla de la Muerte

On fait donc enfin officiellement connaissance avec Isla qui sera la grande rivale du protagoniste de l’arc en cours Shun’Ei. Elle possède d’ailleurs des étranges griffes similaires aux siennes (mais avec un aura plus sinistre), qu’elle utilise quand elle ne se bat pas à l’aide de ses bombes de peintures. SNK prévient qu’il ne s’agira pas du seul personnage inédit du jeu et que d’autres restent à découvrir.

Elle est interprétée par Lynn (à ne pas confondre avec la chanteuse de la bande-originale de Persona 5). On connait cette comédienne en tant que Nico dans Devil May Cry 5, Azura dans les Fire Emblem et sera très bientôt Sahori Itsukishima dans Shin Megami Tensei V.

Ce trailer a été diffusé à l’occasion d’un programme spécial à l’occasion du TGS, qui revenait pendant une cinquantaine de minutes sur le jeu en compagnie des développeurs avant de proposer quelques matchs (à partir de la 32ème minute).

C’est notamment ici que l’on a appris que la version PC de The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition serait mise à jour cet hiver pour pouvoir bénéficier du fameux netcode rollback. Il y aura d’ici là une phase de bêta test pour mettre au point tout cela avant la sortie de la vraie mise à jour.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.