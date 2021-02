The King of Fighters XV présente Iori Yagami

SNK nous propose un nouveau trailer d’une minute à peine de The King of Fighters XV présentant le personnage jouable prénommé Iori Yagami.

Iori Yagami est remonté comme jamais

Après nous avoir présenté le personnage de Meitenkun, The King of Fighters XV nous offre un nouveau trailer de personnage en s’attardant sur un des personnages emblématiques de la série : Iori Yagami, la cruauté et la barbarie incarnées, le tout avec brio et classe.

Doublé par Takanori Hoshino, Iori est plus brutal que jamais. Armé de ses coups dévastateurs et de son rire démoniaque faisant froid dans le dos, rien ne pourra l’arrêter. Ses attaques violentes ne laisseront pas indifférent et feront énormément de dégâts.

The King of Fighters XV est prévu pour 2021 (on ne connait toujours pas les plateformes).