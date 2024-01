Johanna Faries est la nouvelle présidente de Blizzard après avoir travaillé chez Activision sur Call of Duty

Une situation que Blizzard a toujours voulu éviter

Avant sa carrière dans le jeu vidéo, Faries était surtout connue pour avoir occupé une place importante à la NFL (la ligue de football américain). Elle s’est ensuite attelée à gérer la division esport sur Call of Duty en étant recrutée en 2018 chez Activision, avant de devenir general manager pour toute la licence en 2021.

Cette promotion fait actuellement beaucoup d’encre, puisque même si Activision et Blizzard faisait partie du même groupe, Blizzard a longtemps lutté contre l’ingérence d’Activision, en revendiquant une certaine forme d’indépendance. Voir une ancienne cadre d’Activision (et surtout de Call of Duty) reprendre la barre des studios à l’origine de World of Warcraft et compagnie n’est pas forcément vu d’un bon oeil en interne, ce que Johanna Faries reconnait dans son premier communiqué :

« Activision, Blizzard et King sont des entreprises résolument différentes avec des jeux, des cultures et des communautés distinctes. Il est important de noter que la façon dont Call of Duty est géré pour répondre aux attentes des joueurs peut souvent différer de la manière dont sont gérés ceux de Blizzard : chacun offre des expériences de jeu différentes, avec des communautés qui les entourent et des modèles de réussite uniques. J’en ai discuté avec l’équipe de direction de Blizzard et j’assume ce rôle avec une sensibilité à ces dynamiques différentes, et j’ai un profond respect pour Blizzard, tandis que nous voulons emmener nos univers vers des sommets encore plus élevés. »

Avec une nouvelle présidente et un projet de jeu de survie annulé, les choses bougent beaucoup en ce début d’année chez Blizzard. Johanna Faries répondra évidemment aux directives de Phil Spencer et ses équipes étant donné que le groupe fait maintenant partie de Microsoft, mais il sera intéressant de voir si elle compte appliquer ce qu’elle a appris sur Call of Duty directement sur les licences de Blizzard (en matière d’esport, par exemple).

Hi all. Today I sent the below note to @Blizzard_Ent. As for X: I play to stay in "listen mode" here, but trust I'm tuned in! As for me: a typical day=work life+yogi life+games life. Currently on heavy rotation: D4, COD, BG3. Feeling blessed & grateful🙏🏽Onward. ✨ pic.twitter.com/Ph8XgsTcpk — Johanna Faries (@Joh_Burg) January 29, 2024