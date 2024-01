Microsoft licencie 1 900 personnes chez Xbox et chez Activision-Blizzard, dont le boss de Blizzard

Avec un Bobby Kotick qui a plié bagage il y a un mois, on pensait que le pire était passé pour les employés d’Activision-Blizzard. Mais c’était sans compter ce qui se préparait en coulisses chez Microsoft, qui a décidé de se séparer de 8% des employés de sa division gaming, ce qui représente 1 900 personnes à travers le monde.

Non, il n’y a malheureusement pas un zéro de trop dans ce chiffre. Et ce sont bien entendus les employés tout fraichement rachetés d’Activision-Blizzard qui trinquent, histoire de prouver encore une fois que la consolidation, malgré les sourires et l’aspect festif que peuvent revêtir certaines fusion, peut être très dangereuse pour les personnes qui travaillent dans cette industrie.

Phil Spencer a confirmé lui-même ces départs forcés via un message adressé en interne, relayé par The Verge :

« À mesure que nous avançons en 2024, la direction de Microsoft Gaming et d’Activision Blizzard s’engage à s’aligner sur une stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l’ensemble de notre activité en croissance. Ensemble, nous avons défini des priorités et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la douloureuse décision de réduire la taille de notre effectif de jeu d’environ 1 900 postes sur les 22 000 personnes que compte notre équipe. L’équipe de direction gaming et moi-même nous engageons à suivre ce processus de la manière la plus réfléchie possible. Les personnes directement impactées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans le succès d’Activision Blizzard, ZeniMax et des équipes Xbox, et elles peuvent être fières de tout ce qu’elles ont accompli ici. Nous sommes reconnaissants pour toute la créativité, la passion et le dévouement qu’ils ont apportés à nos jeux, à nos joueurs et à nos collègues. Nous apporterons tout notre soutien à ceux qui sont touchés pendant la transition, y compris des indemnités de départ fondées sur les lois locales du travail. »

Une nouvelle particulièrement choquante, surtout lorsqu’elle survient quelques jours après un record effectué par Microsoft, dont la valeur de marché a dépassé les 3 billions de dollars.

Certains hauts placés chez Activision-Blizzard sont également touchés, comme Allen Adham, directeur de la conception Blizzard, ou Mike Ybarra, qui a annoncé son départ via X (Twitter). Le président de Blizzard laisse donc sa place à une autre personne qui sera nommée la semaine prochaine :

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

— Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024