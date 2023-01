C’est peu dire que d’affirmer que l’année 2022 de la Xbox a été particulièrement timide. Mais comme il faut toujours se méfier de l’eau qui dort, Microsoft devrait nous réserver une année 2023 massive avec la sortie de nombreux jeux attendus depuis des années maintenant. On attend d’ailleurs une mini-conférence ce 25 janvier pour lever le voile sur certains titres.

Afin de savoir ce que nous réserve le constructeur, nous listons ici les exclusivités Xbox à venir en 2023 et au-delà. Cette liste n’est pas exhaustive et on évoquera uniquement les jeux déjà annoncés, qui disposent au moins d’un titre et de quelques informations. On rappelle également que certaines exclusivités peuvent être temporaires et que l’on trouvera l’ensemble de ces jeux aussi sur PC, et pour la plupart dans le Xbox Game Pass. Après vous avoir listé les exclusivités PS5 de l’année, voici donc tous les jeux Xbox Series et Xbox One à venir en 2023 et plus tard.

The Last Case of Benedict Fox

Editeur / Développeur : Rogue Games / Plot Twist

: Rogue Games / Plot Twist Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : Printemps 2023

Annoncé lors du Xbox-Bethesda Showcase diffusé en juin 2022, The Last Case of Benedict Fox est une potentielle future pépite indépendante à surveiller de près, notamment grâce à sa direction artistique, sa patte graphique et son univers ésotérique inspirés des œuvres de H.P Lovecraft et des productions de Tim Burton qui ne manquent pas de cachet.

Se déroulant à Boston en 1925, ce metroidvania en 2D nous invitera à suivre l’histoire de Benedict Fox. Lié à une entité démoniaque, ce détective autoproclamé cherche à percer les mystères entourant un étrange manoir abandonné dans lequel un couple a été assassiné après la disparition de leur enfant. Pour y parvenir, celui-ci devra récupérer des indices en fouillant le subconscient de personnes décédées. Mais, attention, car « les limbes » pourront également dissimuler des combats tactiques contre de dangereuses créatures de l’ombre.

Planet of Lana

Editeur / Développeur : Thunderful Publishing / Wishfully

: Thunderful Publishing / Wishfully Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : Printemps 2023

Bien qu’il ne soit pas édité par Microsoft, Planet of Lana a bénéficié d’une grosse mise en avant de la part du constructeur américain au cours de ces derniers mois. Il faut dire que ce dernier a sans doute bien conscience d’avoir mis la main sur un jeu pas comme les autres, qui nous invite au voyage au travers d’une direction artistique pour le moins unique et pittoresque.

Planet of Lana nous plonge dans la peau d’une jeune fille accompagnée par une petite créature étrange sur une planète où l’harmonie entre les humains et la nature semble décliner. Le titre se présente comme un jeu d’aventure et de plateforme en 2,5D où il faudra résoudre des énigmes tout en évitant tous les dangers de cette planète désormais aussi hostile qu’admirable à regarder. Un voyage qui a toutes les cartes en mains pour marquer l’année 2023 et qui nous avait déjà séduits en quelques minutes à la Gamescom lorsque nous avions pu nous essayer à sa démo.

Forza Motorsport

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Turn 10 Studios

: Xbox Game Studios / Turn 10 Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Printemps 2023

Présenté comme un véritable porte-étendard de la next-gen durant le Xbox Games Showcase diffusé en juillet 2020, le prochain opus de la licence Forza Motorsport devrait sortir d’ici quelques mois. Oui, désolé, on se permet d’employer ici le conditionnel étant donné qu’on ignore toujours pas mal de choses à son sujet si ce n’est qu’il semble très bien parti pour être une vitrine technologique encore plus impressionnante et aboutie que ne l’était Forza Horizon 5 à son lancement (intégration du ray-tracing, rendu 4K/60 fps…).

A part ça, Turn 10 Studios s’est simplement contenté d’indiquer que cet épisode est pensé comme un retour aux sources pour la saga, d’où le choix de l’appeler Forza Motorsport plutôt que Forza Motorsport 8. De plus, l’expérience de jeu proposée devrait convenir aussi bien aux habitués de la série qu’aux néophytes. Croisons les doigts pour avoir des nouvelles de ce titre très attendu le plus rapidement possible.

Redfall

Editeur / Développeur : Bethesda Softworks / Arkane Studios (Austin)

: Bethesda Softworks / Arkane Studios (Austin) Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Première moitié de 2023

Si certains et certaines d’entre vous l’ont peut-être oublié, Redfall fait pourtant bel et bien partie des exclusivités console Xbox attendues en 2023. Repoussé l’an dernier et désormais prévu pour sortir durant ce premier semestre à l’image d’un certain Starfield, ce FPS solo et coopératif jusqu’à quatre joueurs/joueuses conçu par Arkane Austin (Dishonored, Prey), la division américaine d’Arkane Studios, suscite pas mal d’interrogations.

Bien que le titre ne se soit pas énormément montré depuis l’E3 2021, on sait qu’il s’agira très grossièrement d’une sorte de Left 4 Dead avec des vampires, mais qui devrait être toutefois plus profond et travaillé notamment en matière de narration et de level design. Prenant place dans la ville de Redfall située dans le Massachusetts qui a été pensée comme un monde ouvert pour l’occasion, les développeurs nous inviteront à y suivre le périple de quatre personnages : Jacob Boyer, Remi de la Rosa, Layla Ellison et Devinder Crousley.

Issus d’expériences scientifiques ayant mal tourné, ces derniers vont avoir l’opportunité de nettoyer les lieux de toute présence vampirique à l’aide de leurs caractéristiques et compétences uniques, en récupérant et améliorant leur équipement au fur et à mesure de la partie ainsi qu’en variant intelligemment leur approche en fonction de la zone qu’ils souhaitent purger. Si l’expérience parvient à être à la fois équilibrée et fun, aussi bien seul qu’à plusieurs, nul doute que cette production devrait réussir à trouver son public au lancement.

Starfield

Editeur / Développeur : Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios

: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Première moitié de 2023

Dire que ce jeu est attendu est un euphémisme tant le public lorgne sur la moindre information le concernant depuis l’E3 2018. Prévu pour sortir le 11 novembre 2022 avant d’être finalement repoussé, Starfield devrait arriver au cours de ce premier semestre 2023. Une nouvelle qui ravira autant qu’elle inquiètera les fans de Bethesda espérant que ce titre ne connaisse pas un lancement aussi cataclysmique qu’un certain Fallout 76.

Premier nouvel univers imaginé par l’entreprise américaine depuis 25 ans, il s’agit d’un RPG orienté science-fiction et à l’ambiance « NASA-punk ». Se déroulant en 2330, une époque où l’humanité s’est aventurée au-delà du système solaire afin de partir à la conquête de l’espace et de ses richesses, le jeu nous invitera à incarner un mineur spatial travaillant pour le compte de la Constellation, le dernier groupe d’explorateurs à la recherche d’artefacts rares à travers la galaxie. Son objectif : explorer l’immensité des Systèmes occupés et percer leurs secrets tout en faisant face à leurs dangers.

Présenté par beaucoup comme étant le RPG de la démesure, Starfield promet notamment d’intégrer un éditeur de création de personnage particulièrement élaboré (apparence, personnalité, compétences…), une épopée riche qui se racontera énormément par l’exploration des quatre villes principales et de son millier de planètes à visiter, ou encore des combats à terre et dans l’espace épiques (même si cet aspect est loin d’avoir encore convaincu les foules pour le moment). Reste maintenant à savoir si cette production parviendra à être à la hauteur de ses très grandes ambitions.

Replaced

Editeur / Développeur : Coatsink / Sad Cat Studios

: Coatsink / Sad Cat Studios Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Si vous aimez lorgner du côté des productions indépendantes, alors vous n’avez pas pu passer à côté de celle-ci montrée pour la première fois lors de l’E3 2021. Initialement programmée pour 2022 avant d’être repoussée à cause de la guerre en Ukraine, Replaced est sans aucun doute une des exclusivités consoles Xbox les plus attendues de cette année.

Affichant une esthétique 2.5D en pixel art particulièrement séduisante, ce jeu d’action et de plateformes nous plongera dans une ambiance SF rétrofuturiste prenant place dans une version alternative et dystopique de l’Amérique des années 1980. Sous les traits de R.E.A.C.H., une intelligence artificielle piégée contre son gré dans le corps d’un être humain, les joueurs et les joueuses seront amenés à percer les mystères d’une ville de Phoenix gangrénée par la cupidité, la corruption et le chaos suite à une catastrophe nucléaire.

Au programme de cette expérience solo, le studio biélorusse nous promet une histoire riche et captivante, des combats fluides, des effets cinématiques et un univers aux inspirations cyberpunk complexe et immersif. Croisons les doigts pour que ce soit effectivement le cas lorsque nous devrions pouvoir poser les mains sur ce jeu, plus tard, en 2023.

Party Animals

Editeur / Développeur : Source Technology / Recreate Games

: Source Technology / Recreate Games Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Parce que tout ne doit pas être bourré de violence, de flingues et d’univers sombre du côté du catalogue Xbox, Party Animals mérite une place de choix dans cette liste des jeux attendus sur les consoles de Microsoft. Bon, on est peut-être allé vite en besogne en déclarant qu’il n’y aurait pas de violence ici, car malgré les adorables bouilles de ces animaux, on est aussi là pour la castagne et pour briser des amitiés.

Party Animals se présente comme un party-game tout mignon dans lequel il faudra tout de même affronter vos amis dans plusieurs mini-jeux qui sont essentiellement basés sur le moteur physique particulier du jeu. Il ne faudra pas hésiter à user de la force pour éjecter vos adversaires ou pour les cogner dans les différents modes de jeu. Entre un corgi, un tigre, un chat, un canard ou un crocodile, le casting sera dense et vous permettra de montrer aux autres qui se place vraiment en haut de la chaîne alimentaire.

Ark II

Editeur / Développeur : Studio Wildcard / Studio Wildcard – Grove Street Games

: Studio Wildcard / Studio Wildcard – Grove Street Games Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2020, Ark II est un projet encore bien mystérieux. Prévu initialement pour sortir en 2022, il a finalement été repoussé à 2023 sans plus de précisions pour le moment. Autant dire que, à l’heure actuelle, il vaut mieux se montrer prudent quant au fait de le voir effectivement débarquer sur PC et Xbox Seriex X|S cette année.

Conçu sous Unreal Engine 5, cet épisode mettra notamment en scène le personnage de Santiago Da Costa incarné par Vin Diesel (Fast and Furious) qui est par ailleurs le producteur exécutif du titre. Notez que l’acteur américain joue également le rôle de président de la convergence créative au sein du studio Wildcard afin de permettre à la licence d’affirmer sa dimension transmédia par la production de la série animée Ark : The Animated Series. Celle-ci promet de s’intéresser au personnage d’Helena ainsi que de proposer un solide casting vocal original (Vin Diesel, Russell Crowe, Elliot Page, David Tennant…).

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / GSC Game World

: Xbox Game Studios / GSC Game World Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Parmi toutes les arlésiennes du jeu vidéo, STALKER 2: Heart of Chornobyl fait peut-être partie de celles qui ont connu et connaissent encore aujourd’hui un des développements les plus chaotiques. Dans un premier temps officialisée avant d’être annulée en 2012, cette suite du titre sorti en 2007 est brutalement revenue d’entre les morts en 2018. Une résurrection bienvenue qui n’a malheureusement pas échappé aux reports, à une polémique liée aux NFT ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Espérons donc que 2023 soit enfin l’année de la délivrance pour les membres de GSC Game World.

Pour rappel, STALKER 2: Heart of Chornobyl est un FPS en monde ouvert à la fois horrifique et post-apocalyptique prenant place dans la Zone d’exclusion de Tchernobyl. Par l’intermédiaire d’un scénario non linéaire promettant d’intégrer de nombreux embranchements et différentes fins, nous serons amenés à incarner un « Stalker » chargé d’explorer cette vaste région radioactive remplie de mutants et d’anomalies diverses et variées afin d’en percer tous les secrets.

Ereban: Shadow Legacy

Editeur / Développeur : Raw Fury / Baby Robot Games

: Raw Fury / Baby Robot Games Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Les jeux d’infiltration se font de plus en plus rares (ou font plutôt moins de bruit qu’avant), mais Ereban: Shadow Legacy devrait un peu changer cela en se présentant comme l’un des projets à surveiller de très près pour le Xbox Game Pass. Prenant place dans un monde sur le déclin, le jeu nous permet de faire la rencontre d’Aryana, une jeune femme qui est la dernière membre du peuple des Ereban qui cherche à savoir ce qui est arrivé à ce dernier. Pour cela, elle dispose de pouvoirs spéciaux qui lui permettent de se fondre et de se mouvoir dans les ombres.

Même si notre héroine sera bien armée, il ne sera pas question d’aller au casse-pipe en fonçant tête baissée sur les ennemis. Ereban: Shadow Legacy mise tout sur la discrétion, et vous demandera de contourner vos adversaires ou de les éliminer avec la plus grande discrétion possible.

Routine

Editeur / Développeur : Raw Fury / Lunar Software

: Raw Fury / Lunar Software Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Routine est un projet de longue date mais c’est seulement au cours de ces derniers mois qu’il est devenu concret, avec une réapparition lors du Summer Game Fest. Entre sa première annonce et aujourd’hui, le jeu aura bien changé suite à un reboot en interne pour devenir le jeu d’horreur en vue à la première personne qui nous a intrigués avec sa dernière bande-annonce.

Il nous embarquera du côté de la Lune, dans une base abandonnée dans laquelle notre personnage tentera de survivre en se rendant compte que le complexe est déserté. Ou presque, puisque des automates absolument terrifiants rôdent dans les environs et n’hésiteront pas à s’en prendre au premier humain venu. A priori, le seul outil dont on disposera pour se défendre sera un appareil d’assistance qui nous aidera certes à contourner au mieux cette menace, mais qui sera bien inutile lorsque l’on tombera entre les griffes métalliques de ce robot. De quoi ajouter un peu de frissons à cette année 2023.

Lightyear Frontier

Editeur / Développeur : Frame Break / Amplifier Game Invest

: Frame Break / Amplifier Game Invest Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Les jeux de farming sont de plus en plus populaires et il n’est pas étonnant de voir certains acteurs de l’industrie tenter à leur tour leur aventure en apportant quelques twists à cette formule. Lightyear Frontier vous laissera effectivement cultiver votre potager et votre petit jardin, mais dans un monde ouvert qui se situe sur une autre planète. Seul face à cette grande étendue sauvage et inconnue, vous aurez heureusement plus que vos petites mains pour vous en sortir, puisque vous serez placés à bord d’un mécha.

Pas de panique, même si ce dernier a des allures de Transformers en pouvant s’adapter à vos besoins (comme se transformer en véhicule), il ne sera pas du tout question d’aller taper des autres bouts de ferraille ou des aliens. Lightyear Frontier reste un jeu profondément tourné vers le monde agricole, dans lequel vous pouvez monter pas à pas votre ferme et y inviter vos amis pour échanger vos ressources ou pour vagabonder ensemble dans ce grand monde.

Ravenlok

Editeur / Développeur : Cococucumber

: Cococucumber Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : 2023

Ne vous fiez pas à ses monstres constitués de polygones, Ravenlok n’a rien à voir avec Minecraft et se présente comme un jeu d’action et d’aventure original à l’univers intrigant. Présenté comme un conte de fées un peu effrayant qui s’attarde sur le thème du passage à l’âge adulte, le titre nous place dans la peau d’une jeune fille envoyée au sein d’un royaume pas comme les autres, qui se fait peu à peu ronger par les Ténèbres et les créatures des environs.

Si Ravenlok ne devrait pas trop dépoussiérer le carcan des jeux d’action tant son gameplay semble être relativement basique, avec des combats à l’épée et l’utilisation de différentes magies, il devrait malgré tout attirer l’attention grâce à son ambiance colorée et son chara-design qui détonne.

Dead Static Drive

Editeur / Développeur : Reuben

: Reuben Plateformes : PC – Xbox One

: PC – Xbox One Date de sortie : 2023

Sans doute moins connu que les autres titres présents dans cette liste, Dead Static Drive mérite pourtant le coup d’oeil ne serait-ce que pour sa proposition assez singulière. Des jeux de survie, on en a certes tout le tour du ventre, mais Dead Static Drive parvient aisément à tirer son épingle du jeu grâce à sa caméra isométrique ainsi que sa direction artistique et bien moins sombre que ce que le récit du jeu essaye de nous dépeindre.

Alors que le monde court à sa perte, vous devez survivre tout en prenant la route et en aidant ou en ignorant les rescapés que vous trouverez sur votre passage. Entre se battre pour sa survie et celle des autres ou tailler la route en volant les premiers véhicules venus, tel sera le dilemme imposé par le titre qui n’hésite pas à se résumer en tant que « Grand Theft Cthulhu », afin de faire référence aux sombres monstres qui tenteront de vous manger tout cru.

Contraband

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Avalanche Studios

: Xbox Game Studios / Avalanche Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Annoncé pendant l’E3 2021 aux côtés d’autres productions comme Avowed ou encore The Outer Worlds 2, Contraband est un projet toujours aussi mystérieux dont on espère avoir des nouvelles (à défaut de le voir sortir) cette année.

Chapeauté par Avalanche Studio à qui l’on doit notamment la franchise Just Cause, ce jeu d’action et d’aventure coopératif en monde ouvert nous invitera à nous faire une place dans un paradis fictif pour contrebandiers et contrebandières, Bayan, durant la période des années 1970. Conçu pour tourner sous une nouvelle version de l’Apex Engine, le titre pourrait proposer une expérience basée sur les affrontements en véhicule selon certaines rumeurs relayées début 2022. A suivre…

Senua’s Saga : Hellblade 2 + Project : Mara

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Ninja Theory

: Xbox Game Studios / Ninja Theory Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Ninja Theory aura marqué les esprits avec le premier Hellblade, c’est pourquoi il n’y a pas de raisons d’en vouloir au studio de bien prendre son temps sur cette suite. Senua’s Saga : Hellblade 2 ne s’est véritablement montré qu’une seule fois avec une séquence de gameplay (du moins, elle était vendue comme telle), et cela a suffi pour faire du jeu l’un des titres les plus surveillés du catalogue d’exclusivités des Xbox Game Studios. L’univers tortueux de la licence semble être plus que jamais au rendez-vous et on a déjà l’assurance de découvrir une aventure sombre, qui mènera notre héroïne au bout de ses ressources physiques et mentales.

En plus de cet ambitieux projet, Ninja Theory a aussi indiqué être au travail sur le fameux Project Mara, un titre qui reste aujourd’hui très énigmatique et expérimental. Tout porte à croire qu’il s’agit avant tout d’une vitrine technologique pour la Xbox Series, tout en espérant que cela se solde par un vrai jeu, qui devrait lui aussi explorer les confins de notre psyché ainsi que le domaine de l’horreur.

State of Decay 3

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Undead Labs

: Xbox Game Studios / Undead Labs Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

State of Decay 3 aurait sans doute pu être l’un des premiers gros titres de la Xbox Series, mais son développement douloureux a totalement chamboulé les plans de Microsoft. S’il est désormais sorti d’affaire selon les enquêtes effectuées à son sujet, il a connu de très grands changements qui nous font énormément douter dans la capacité du studio à sortir le titre d’ici la fin de l’année. Et ce même avec le renfort de The Coalition, le studio derrière Gears, qui est venu prêter main forte il y a de cela quelques mois. On sait aussi que le jeu est passé récemment à l’Unreal Engine 5, ce qui complique encore une fois la chose.

Mais on attend tout de même ce jeu de survie post-apocalyptique, qui, selon son premier trailer, devrait nous entraîner dans une région enneigée où les infectés rôdent toujours. On en sait pas vraiment plus à son sujet pour le moment.

Fable

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Playground Games

: Xbox Game Studios / Playground Games Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Au rayon des arlésiennes, Fable devrait y rester longtemps. Playground Games a la difficile tâche de faire revivre cette licence tout en n’ayant aucune expérience dans le genre du RPG, puisque le studio est plutôt habitué à rouler des mécaniques dans les différents Forza Horizon. Une tâche herculéenne en vue donc, qui se solde par un mutisme complet des équipes qui préfèrent ne rien montrer tant que le projet n’est pas assuré d’être stable.

C’est pour cela qu’on ne sait rien du tout sur le projet, si ce n’est qu’il souhaite conserver l’humour caractéristique de la série. Réinventer cette licence ne sera pas facile, surtout pour un studio qui n’a pas l’habitude de gérer tout ce qui touche à la narration, au récit et aux personnages. Le fait de voir que Playground Games prend son temps n’est donc sans doute pas une mauvaise chose ici.

Indiana Jones / Wolfenstein III

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / MachineGames

: Xbox Game Studios / MachineGames Plateformes : PC – Xbox Series X|S (+ d’autres plateformes ?)

: PC – Xbox Series X|S (+ d’autres plateformes ?) Date de sortie : Inconnue

MachinesGames a fort à faire pour le compte de Microsoft. En plus de préparer un nouveau Wolfenstein, le studio planche surtout sur un jeu Indiana Jones. On imagine sans mal que le premier projet a été mis en pause pour se concentrer sur le deuxième, tant celui-ci cristallise de nombreuses attentes. On sait que Todd Howard supervise de près ce nouveau jeu qui aura pour but d’éviter d’être un clone d’Uncharted ou des récents Tomb Raider.

Difficile à imaginer pour le moment, tant ces deux licences s’inspirent elles-mêmes d’Indiana Jones. On nous promet pour le moment un « mélange des genres unique », avec un véritable cri d’amour pour la licence. Puisque MachinesGames est aux commandes, on peut penser que la partie shooter sera assez solide étant donné l’historique du studio sur le sujet, mais pour tout l’aspect narratif et les autres genres explorés, on attend de voir.

The Outer Worlds 2

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Obsidian Entertainment

: Xbox Game Studios / Obsidian Entertainment Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Officialisé avec un certain humour lors de l’E3 2021, The Outer Worlds 2 fait partie de la liste des futures exclusivités console Xbox actuellement en production mais dont on ne sait pas grand-chose (pour ne pas dire rien du tout !) à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Développé en parallèle d’Avowed, le RPG semble pour le moment se présenter comme étant une suite du premier opus commercialisé en 2019. Celle-ci se déroulera toujours dans un univers futuriste alternatif mais mettra en scène les aventures de personnages inédits dans un tout nouveau système solaire. Si un lancement du jeu en 2023 parait très fortement improbable, il n’est peut-être pas totalement impossible qu’il donne de ses nouvelles (oui, il faut faire preuve d’un peu d’optimisme dans la vie !).

Everwild

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Rare

: Xbox Game Studios / Rare Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

: PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Des jeux au développement compliqué, cette liste en est remplie, mais peu atteignent le niveau de chaos qu’entoure Everwild. Le projet de Rare avait certes fait forte impression avec son premier trailer en CGI, qui nous faisait miroiter un univers coloré et très connecté à la nature, mais en coulisses, aucune vraie direction n’avait été approuvée à l’époque.

Depuis, on a appris que le jeu avait eu droit à un reboot complet, et qu’il pourrait maintenant s’orienter vers une expérience multijoueur, sans que cela soit encore confirmé. Ce qui n’aurait rien d’étonnant, puisque Rare s’est récemment sorti de la misère grâce à Sea of Thieves et son suivi exemplaire qui a permis de rameuter une large communauté. Voir Everwild en tant que successeur spirituel n’aurait rien d’étrange, encore faut-il que le studio parvienne à trouver une vraie vision pour le projet.

Perfect Dark

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / The Initiative – Crystal Dynamics

: Xbox Game Studios / The Initiative – Crystal Dynamics Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

Tout comme Everwild, le reboot de Perfect Dark se fait attendre. Co-développé par The Initiative et Crystal Dynamics, ce titre a pour objectif de relancer la célèbre licence en tentant d’être » un thriller mettant en scène un agent secret dans un univers situé dans un futur proche » sans plus de précisions pour le moment. Problème, depuis sa toute première et seule apparition pendant la cérémonie des Game Awards 2020, il fait l’objet de nombreuses rumeurs assez inquiétantes.

Entre les départs à la chaîne en interne, dont celui du réalisateur Dan Neuburger en mars 2022, et une méthode de travail remise en cause, la conception du projet semble être chaotique. Certes, Matt Booty (Microsoft) a bien essayé de rassurer un peu le public en réfutant toutes ces allégations en septembre dernier sauf que, dans les faits, aucun voyant ou presque ne semble au vert pour le jeu à l’heure actuelle. Sauf miracle, il ne faut donc pas s’attendre à une sortie en 2023 et, si on arrive à avoir des nouvelles de la production cette année, ce sera déjà un grand pas en avant pour elle.

Avowed

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Obsidian Entertainment

: Xbox Game Studios / Obsidian Entertainment Plateformes : PC – Xbox Series X|S

: PC – Xbox Series X|S Date de sortie : Inconnue

En plus de The Outer Worlds 2, Obsidian est aussi à l’œuvre sur Avowed, un RPG en vue à la première personne qui nous embarquera à nouveau dans l’univers de la série Pillars of Eternity, mais avec un tout autre concept. Fortement inspiré par les RPG de type Skyrim, le titre devrait proposer un monde ouvert à explorer rempli de quêtes à accomplir.

Mais difficile d’en savoir plus pour le moment. Comme de nombreux titres dans cette liste, Avowed est aux abonnés absents depuis quelques années. S’il y a bien quelques indiscrétions à son sujet avec une soi-disant image volée du jeu, on en sait encore peu et une sortie en 2023 n’est absolument pas acquise pour le moment, surtout s’il est développé conjointement avec The Outer Worlds 2.

Voilà déjà un beau tour d’horizon des projets en préparation pour le compte des consoles Xbox. On devrait aussi avoir droit à certaines versions consoles de jeux déjà sortis sur PC, à l’image de Little Witch in the Woods ou Warhammer 40 000: Darktide, sans oublier Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires IV. Bien entendu, il n’est pas question d’oublier les projets des studios Tango Gameworks, ID Software, Double Fine Productions ou encore celui de Kojima Productions, mais ceux-ci n’ont pas encore révélé de titres et il est difficile d’en dire quoi que ce soit à leur sujet. On aurait pu citer The Elder Scrolls VI qui a de grandes chances d’être exclusif, mais à ce stade, tout n’est que spéculation. Rappelons aussi que Microsoft pourra compter sur de beaux ajouts sur le Xbox Game Pass avec les sorties immédiates de Lies of P, Wo Long: Fallen Dynasty ou encore Cocoon, mais on s’éloigne ici du sujet. Et vous, quels jeux attendez-vous dans cette liste ?