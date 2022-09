Aperçu Planet of Lana – Un jeu de plateformes qui nous en a mis plein les mirettes

Planet of Lana a été l’un des jeux de plateformes que nous avons pu voir et essayer pendant la Gamescom 2022. Développé par le studio suédois Wishfully, le titre nous emporte dans une ambiance graphique à la façon des films de Miyazaki, et avec un aspect platformer où la coopération sera de mise avec une créature. Et qu’on se le dise, il est terriblement prometteur.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à Planet of Lana durant 30 minutes en compagnie d’un développeur présent à la Gamescom. Le titre a été testé sur PC.

La planète de Lana envahie par les robots

La production de Wishfully nous plongera dans une planète très éloignée des technologies de pointe. Nous y incarnerons Lana, une jeune fille de 11 ans. Notre héroïne sera accompagnée d’une créature toute mignonne, alors que sa planète se fait envahir par de mystérieuses entités robotiques venant tout droit de l’espace.

C’est ainsi que Planet of Lana va nous mettre en face d’une narration extrêmement mignonne où la complicité entre Lana et cette énigmatique créature sera certainement forte. Bien que le fil rouge nous reste encore inconnu pour le moment, le soft s’inspire très fortement des films du studio Ghibli du point de vue de la direction artistique.

Clairement c’est super beau, coloré, hyper mignon, et le développeur présent sur place nous a affirmé que l’on retrouvera des décors diversifiés tout au long de notre périple. Voici déjà un point positif pour Planet of Lana, qui devrait donc s’avérer autant réussi sur l’habillage graphique qu’artistique, des aspects qui nous ont tapé dans l’œil. Cependant, nous attendons encore de voir si le jeu se dotera de cinématiques et d’une histoire solide ou non.

Un platformer coopératif bien ficelé

Sur le gameplay pur, Planet of Lana proposera diverses séquences de jeu. Tout d’abord, et c’est logique, le soft aura des phases de plateformes. On retrouve un feeling à la Inside, qui est au passage l’une des grosses inspirations des développeurs. Et très franchement, l’aspect plateforme était assez solide, avec une très bonne prise en mains, intuitive et sans accrocs.

Bien évidemment, le cœur du gameplay résidera sur la coopération avec Lana et la petite créature, afin de résoudre divers puzzles pour progresser. Il est en effet possible de donner des ordres à la créature, comme lui demander d’attendre à un endroit, ou de vous suivre avec la pression d’une seule touche. Cette mécanique permet justement un côté coopératif fort plaisant dans la progression de nos protagonistes. Et la coopération est d’ailleurs au service d’un level-design qui, rien que sur le début du jeu, nous a paru solide.

Nous pourrons nous attendre à avoir ainsi des puzzles malins comme bien pensés dans la structure, et notez qu’il y aura des phases où il faudra se la jouer fine. Des robots vadrouilleront dans les contrées de la planète. Lana sera forcée, avec son compagnon, de se cacher dans les feuillages, et ainsi échapper à la vue de ces créatures qui ne lui voudront pas que du bien. Ceci était plutôt classique, et nous demandons forcément à voir si les situations seront plus variées sur les niveaux plus avancés.

Cela devrait permettre de varier les phases de jeu, et il y a fort à parier que Planet of Lana proposera une expérience aussi fascinante visuellement que captivante sur le gameplay qui peut paraitre poussif au début, mais qui devrait certainement renouveler ses mécaniques sur la longueur. C’est ce que l’on espère, d’autant qu’il y aurait même moyen d’avoir possiblement des séquences où notre créature et Lana seront séparés. Le développeur n’a pas trop voulu en parler pour ne pas spoiler – ce qui est compréhensible -, mais il semblerait que ces phases seront de la partie histoire de varier les plaisirs.