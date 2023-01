Microsoft : La conférence Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct est confirmée pour le 25 janvier, sans Starfield

Voilà de quoi relancer un peu l’actualité morne de ces derniers temps. Microsoft va bel et bien ouvrir le bal des conférences de 2023 en organisant son propre show en fin de mois, comme les dernières rumeurs l’avaient laissé entendre. Le constructeur annonce aujourd’hui son tout premier Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct, qui aura pour but de mettre en avant les prochains jeux à arriver sur les consoles Xbox et PC.

Microsoft se met aux Nintendo Direct maison

Sans grande surprise, Microsoft a bien prévu de produire sa propre émission Nintendo Direct-like (ou son State of Play-like, comme vous voulez). Celui-ci porte le nom à rallonge de Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct qui a le mérite de tout dire sur le contenu de ce show. N’attendez visiblement pas de surprises d’éditeurs tiers, puisque la présentation va se concentrer sur des jeux comme The Elder Scrolls Online (qui aura même droit à sa propre émission dans la foulée du live), Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall.

Oui, pas de Starfield au programme, comme cela était évoqué dans la rumeur. Conscient du fait que le public s’impatiente énormément au sujet du jeu le plus attendu de son catalogue, Microsoft précise qu’un autre show centré uniquement sur Starfield est également en préparation, même si aucune date de diffusion n’est indiquée.

Prenez vous agendas et notez que le Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct aura lieu le 25 janvier prochain à 21 heures. Il sera à suivre sur YouTube et Twitch, et vous retrouverez évidemment toutes les annonces directement sur notre site après la diffusion de l’émission.