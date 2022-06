The Last Case of Benedict Fox

The Last Case of Benedict Fox est un metroidvania en 2D dans lequel on incarne le bien nommé Benedict Fox, un détective qui va mener une enquête au sein d'un manoir abandonné où un couple a été assassiné après la disparition de leur enfant. Pour résoudre ce mystère, notre héros est accompagné d'un démon qui lui donne le pouvoir de voyager dans l'esprit des personnes décédées à la recherche d'indices, mais le subconscient de ces personnes cache parfois de nombreuses menaces, comme des traumatismes enfouis qui prennent subitement vie.