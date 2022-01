On ne peut pas dire que la lancement de la Xbox Series ait été accompagné par beaucoup d’exclusivité, et il a fallu attendre la deuxième moitié de 2021 pour que Microsoft dégaine ses grosses cartouches, Forza Horizon 5 et Halo Infinite.

L’année 2022 promet d’être un peu plus chargée, avec un Xbox Game Pass toujours aussi séduisant et essentiel, et c’est sans parler des années suivantes qui devraient nous donner de nombreux AAA ambitieux de la part des Xbox Game Studios. On fait le point sur toutes les exclusivités consoles Xbox à venir (car tous ces jeux sortent aussi sur PC), que ce soit en 2022 ou plus tard.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle donne un aperçu de ce que l’on peut attendre sur les machines de Microsoft. Après vous avoir listé les jeux PS5 à venir, voici les jeux Xbox One et Xbox Series prévus pour 2022 et au-delà.

CrossfireX

Plateforme : Xbox One – Xbox Series

: Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 10 février 2022

Crossfire est un énorme succès en Asie depuis presque quinze longues années, et c’est seulement maintenant que la version console du titre, développée pour les consoles Xbox, va nous arriver.

Smilegate se lance donc à l’assaut de l’Occident avec une campagne solo signée Remedy, mais les racines multijoueur du titre seront toujours centrales. S’inspirant de Counter-Strike, le titre mettra en avant des matchs entre deux équipes avec des assaillants et des défenseurs, ainsi que de nombreux modes de jeu qui viendront varier les plaisirs. Si le solo sera payant, ce ne sera pas le cas de la partie multijoueur, à l’image d’un certain Halo Infinite.

Shredders

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Février 2022

Des jeux de snowboard, on en croise plus tous les jours ces temps-ci. Riders Republic nous a offert notre dose de sensations extrêmes en 2021, mais Shredders promet de se consacrer uniquement su snowboard pour réaliser un jeu de glisse aussi grisant que réaliste à jouer.

Si vous êtes nostalgiques de SSX, nul doute que le titre devrait vous intéresser, bien qu’il soit pour le moment assez discret. Le titre a montré un peu de gameplay lors de l’E3 2021 afin de nous présenter ses décors ainsi que quelques tricks à faire, et s’il devait dans un premier temps nous arriver en décembre, il a glissé (clin d’oeil) jusqu’au mois de février, sans plus de précisions pour le moment.

Tunic

Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 16 mars 2022

Après des années à nous faire languir devant la mignonnerie de sa direction artistique et à nous faire tester quelques démos, Tunic a enfin lâché une date de sortie et nous donne rendez-vous pour ce début d’année 2022.

Jeu d’action et d’aventure en vue isométrique, largement inspiré de la série des Zelda, Tunic nous demande de contrôler un petit renard qui va visiter un monde rempli d’ennemis et de ruines à travers, avec des trésors à la clé et un challenge assez relevé, malgré ce que ses visuels très colorés et doux peuvent laisser penser.

Scorn

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Octobre 2022

Un peu d’horreur dans cette liste, avec Scorn, dont le développement a connu quelques remous avant de fixer sa date de sortie pour le mois d’octobre 2022, si cela ne bouge pas encore une fois. Et il faut dire que ces derniers temps, on a plus entendu parler de Scorn pour ses reports que pour le jeu en lui-même.

Ce qui est tout à fait normal étant donné que le jeu reste plutôt mystérieux pour le moment, et ne se montre qu’à coup de teasers énigmatiques, ne révélant que peu de choses sur ce jeu d’horreur en vue à la première personne. En 2020, le titre avait pourtant montré une longue séquence de gameplay qui nous laissait entrevoir un univers séduisant (bien que crasseux), et le projet avait de quoi enthousiasme la communauté. On espère donc le revoir très vite.

Starfield

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 11 novembre 2022

Le prochain gros projet de Bethesda, c’est Starfield, et il est déjà daté à la date symbolique du 11 novembre 2022, 11 ans tout pile après The Elder Scrolls V: Skyrim. Avec une date planifiée autant de temps à l’avance malgré une pandémie mondiale qui retarde tout, on doit bien avouer que l’on est peu confiant sur la capacité du studio a pouvoir sortir le titre dans les temps, mais bon.

Il faut dire que Microsoft et Bethesda misent très gros sur ce nouveau titre, qui sera directement compris dans le Game Pass dès sa sortie. Ce RPG très ambitieux prendra place dans un univers de science-fiction qui commence à se dévoiler en filigrane, et qui misera visiblement beaucoup sur l’exploration, avec, comme on peut s’y attendre, des tas de PNJ à rencontrer, des clans à intégrer ou non, et des choix qui vont façonner notre aventure. Cette nouvelle licence porte en elle de grands espoirs, et elle sera attendue au tournant.

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 8 décembre 2022

Stalker 2: Heart of Chernobyl n’est peut-être qu’une exclusivité temporaire, assez courte d’ailleurs puisque l’on parle de seulement trois mois, mais difficile de ne pas nommer le jeu ici.

Quinze ans après le premier opus GSC Game World revient avec un second épisode très ambitieux, qui utilise l’Unreal Engine 5 pour nous donner un aperçu de ce à quoi la next-gen peut ressembler. Le FPS en monde ouvert nous emmènera explorer de nouveaux lieux, pour faire la rencontre de différentes factions et créatures inquiétantes, avec une ambiance qui semble être encore une fois des plus réussi. Peut-être que la vraie claque visuelle de cette année, ça sera bien lui, même s’il a été repoussé de plusieurs mois, manquant presque la fenêtre de 2022.

Redfall

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Si Arkane Lyon vient tout juste d’accoucher de Deathloop, Arkane Austin est au travail sur une autre nouvelle licence, Redfall. Cette nouvelle exclusivité Microsoft se présentera comme étant un FPS en coopération jusqu’à quatre joueurs, où il faudra se défendre contre des vampires.

Notre petit groupe siègera donc dans une petite ville du Massachusetts et fera face à une armée de buveurs de sang, qui ont plongé la bourgade dans une nuit éternelle. Quatre personnages différents aux capacités uniques seront ici jouables, et du côté des vampires, on retrouvera plusieurs espèces, avec des monstres qui peuvent évoluer et devenir plus puissants au fil du temps. On attend maintenant de voir du gameplay pour se faire une idée plus précise du jeu.

Somerville

Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Après avoir oeuvré sur Limbo et Inside chez Playdead, Dino Patti est parti vivre ses propres aventures avec son studio Jumpship et c’est Somerville qui sera le premier né de sa nouvelle équipe.

Malgré un contexte bien différent, difficile de ne pas remarquer le style du créateur dans ce nouveau titre, avec une direction artistique très travaillée qui parvient à nous captiver en quelques secondes de vidéo. Cette nouvelle expérience narrative nous plongera au sein d’un monde qui a vécu une grande catastrophe, dans lequel on sera chargé de réunir une famille suite à des événements cataclysmiques. Entre mysticisme, créatures mécaniques étranges et et narration sans un mot, Somerville promet d’être l’une des expériences les plus fascinantes de 2022.

Planet of Lana

Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Microsoft ne devrait pas manquer de jeux indépendants marquants en 2022, et Planet of Lana en fera assurément parti. Dévoilé lors du dernier Summer Game Fest, le titre nous a subjugué avec ses premier visuels entièrement fait main par le studio suédois Wishfully.

Pour ce qui est du titre en lui-même, on aura droit à un jeu d’aventure en 2D où l’on suivra l’histoire d’une jeune fille nommée Lana et de son compagnon Mui, une petite créature adorable. Ils partiront à la recherche de la soeur de Lana, dans une aventure qui mêlera plateformes, énigmes et infiltration, avec des décors qui semblent être tout bonnement somptueux, sans oublier une bande-son composée par Takeshi Furukawa, à qui l’on doit celle de The Last Guardian.

Replaced

Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Parmi les mastodontes qui ont été dévoilés lors de la dernière conférence E3 de Microsoft, Replaced a réussi à se faire une petite place grâce à sa direction artistique unique et son ambiance qui a marqué les esprits.

Développé par Sad Cat Studios, ce jeu d’action et de plateformes en 2.5D nous placera aux commandes d’une intelligence artificielle piégée dans le corps d’un être humain. Le premier trailer du titre a de quoi nous donner envie et nous transporte dans un univers cyberpunk des plus intriguant, avec une bande-son qui fait déjà mouche. On espère le revoir très vite en 2022, puisque c’est normalement son année de sortie, en espérant qu’aucun retard ne s’en mêle.

Fable

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Parmi les jeux présents dans la liste, Fable est l’un de ceux qui arrivera probablement le plus tardivement. Playground Games vient tout juste de sortir Forza Horizon 5 et s’aventure ici sur un terrain qui est loin de la zone de confort du studio, et qui prend donc du temps avant d’être bien maîtrisé.

Ce reboot/suite/nouvel épisode devrait conserver l’ambiance si unique de la saga, mais à part ça, on ne sait rien de ce que l’expérience va nous proposer. Malgré quelques rumeurs ici et là, on imagine que le développement n’en n’est encore qu’à ses débuts, pour trouver la bonne direction pour le jeu. On a donc forcément hâte de retrouver la licence, mais plus que jamais, il faudra prendre son mal en patience.

Avowed

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On attaque décidément la liste des jeux annoncés depuis belle lurette et qui n’ont pourtant aucune date de sortie en vue, ni même de gameplay à nous montrer. Avowed fait malheureusement partie de cette sélection, car quand bien même la promesse du RPG d’Obsidian est alléchante, on ignore tout du jeu.

A première vue, l’influence de The Elder Scrolls semble prédominer ici, avec sans doute une vue à la première personne et un lien avec la série des Pillars of Eternity, puisque Avowed va se situer dans le même univers. Entre combats à l’arme blanche et utilisation de divers sorts magiques, le jeu devrait nous proposer une aventure épique, mais il faudra patienter pour en découvrir plus.

Ark II

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Le premier Ark a été un succès mondial, et Studio Wildcard va remettre le couvert avec Ark II en espérant frapper tout aussi fort. Pour cela, l’équipe a droit à un soutien de poids en la personne de Vin Diesel, l’acteur star de la série des Fast & Furious, présent dans le premier trailer du jeu en plus d’être le producteur exécutif de ce second épisode.

Dévoilé lors des Game Awards 2020, le titre n’a plus fait parler de lui en 2021 mais on espère le revoir cette année afin d’avoir un peu plus d’informations sur son gameplay, avec des premières images in-game. La licence va même avoir droit à une série animée prochainement, avec de nombreuses stars présentes dans le casting de doublage, ce qui montre à quel point Ark va devenir de plus en plus important sur la scène médiatique. Cette suite est donc très attendue, mais on doute qu’elle arrivera bien cette année.

As Dusk Falls

Plateforme : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Microsoft tentera de diversifier son catalogue avec As Dusk Falls, un jeu d’aventure narratif, un genre que l’on a peu vu chez le constructeur. Fortement inspiré par les jeux de Quantic Dream (ce qui n’est pas un hasard puisque le studio Interior/Night est composé d’anciens membres du studio français), le titre se présente comme étant un roman graphique interactif d’un tout nouveau genre.

Mêlant à la fois 2D et 3D, As Dusk Falls nous conduira dans le sud-ouest américain à la rencontre de différents personnages appartenant à deux familles, que l’on va suivre sur plusieurs décennies. Evidemment, comme tous les jeux du genre, on peut s’attendre à de nombreux choix à prendre, qui modifieront le cours de l’aventure.

Contraband

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Après avoir œuvré sur la licence Just Cause, Avalanche Studios s’associe avec Microsoft pour le développement d’une toute nouvelle licence nommée Contraband, révélée lors de l’E3 2021 à l’aide d’un court trailer assez cryptique.

Contraband sera a priori un jeu d’action, aussi bien jouable en solo qu’en coopération, et prendra place dans le monde ouvert de Bayan au milieu des années 70. Comme le nom l’indique, on suppose qu’il sera question d’accomplir des choses pas très légales, même si on ignore encore quel type de gameplay sera proposé ici. Le jeu utilisera une nouvelle version du moteur Apex Engine, et aurait débuté son développement il y a plus de trois ans, ce qui laisse l’espoir de le revoir en 2022, avec un peu plus d’images in-game à nous offrir.

State of Decay 3

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On continue sur la lancée des jeux dont on a littéralement rien vu en dehors d’un trailer en CGI, avec State of Decay 3. Annoncé en même temps que bon nombre d’autres jeux présents dans cette liste, le jeu de survie post-apocalyptique se fait pour l’instant très discret.

State of Decay 2 a été un succès, et cette suite est forcément très attendu. Elle devrait prendre place dans un contexte un peu plus enneigé que les deux précédents opus, avec toujours un monde ouvert et de nombreux zombies qui viendront peindre la neige avec leur sang. On en sait pas plus sur ce nouveau projet, si ce n’est qu’il sera lui aussi intégré au Xbox Game Pass dès son lancement, comme la plupart des jeux présents ici.

Senua’s Saga : Hellblade 2

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Après un premier épisode couronné de succès, Ninja Theory a eu droit à une énorme mise en avant de la part de Microsoft et monte ses ambitions d’un cran supplémentaire avec Senua’s Saga : Hellblade 2.

Le titre nous impressionne déjà avec ses visuels spectaculaires, rendus possibles par l’utilisation de l’Unreal Engine 5. La première séquence de gameplay que l’on a pu voir lors des Game Awards avait de quoi nous scotcher devant notre écran, quand bien même la séquence semblait être plutôt passive. On attendra donc de voir manette en mains ce que cela donne, mais si cette aventure est du même calibre que la première, avec encore plus de maitrise technique et artistique, on tiendra sans doute l’une des plus grandes exclusivités de l’écurie Microsoft.

The Outer World 2

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Obsidian Entertainment a visiblement réussi son pari avec le premier The Outer Worlds, puisqu’une suite est déjà annoncée. Le développement de ce second opus semble avoir commencé dès 2019, ce qui nous laisse penser qu’une sortie en 2022 est possible, bien que très optimiste. Avec la pandémie, il est plus sûr de compter sur une sortie en 2023, d’autant plus que le studio est aussi occupé sur d’autres jeux, comme Avowed.

Pour ce qui est du jeu en lui-même, on ignore tout sur cet épisode, si ce n’est qu’il conservera logiquement l’humour du premier, à l’image du teaser qui a été dévoilé par Microsoft il y a quelques mois.

Forza Motorsport 8

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Forza Horizon 5 vient seulement de sortir, mais certains ont déjà le regard tourné vers le pendant plus simulation de la série, avec Forza Motorsport 8. Le titre a déjà été confirmé et on a pu en voir quelques images, mais la place médiatique a été largement occupée par Forza Horizon 5.

Reste maintenant à voir si cet épisode peut potentiellement arriver en 2022. Une sortie en fin d’année, à la même période que Forza Horizon 5 en novembre ne semble pas improbable, même si l’on ignore pour l’instant l’avancée du projet. Etant donné que le titre ne fait guère parler de lui, une sortie en 2023 ne serait guère étonnante, d’autant plus que le jeu de Playground Games devrait avoir de quoi nous occuper avec des DLC durant cette année.

Perfect Dark

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Perfect Dark sera prochainement de retour chez Microsoft, mais comme beaucoup de jeux de cette liste, on ignore encore à quoi ressemblera exactement ce nouveau jeu, qui sera ici un reboot de la série.

Le titre devrait logiquement conserver les éléments typiques de la série, en mêlant FPS, action et infiltration, mais c’est bien tout ce que l’on sait sur le jeu, qui n’a dévoilé qu’un trailer cryptique en CGI. The Initiative est en charge du projet, et a récemment appelé à l’aide Crystal Dynamics, qui va collaborer avec le studio pour le développement.

Everwild

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Everwild connait malheureusement un développement tumultueux. Alors qu’il a été révélé lors des grands débuts de la Xbox Series, il ne devrait arriver qu’en 2023 au plus tôt, sachant que les derniers bruits de couloirs évoquaient plutôt 2024 comme fenêtre de sortie.

Avec le départ de son directeur créatif fin 2020, le jeu a été rebooté l’été dernier, l’équipe n’arrivant pas à obtenir la direction ou le gameplay souhaité. Rare continue donc de développer le titre à son rythme, mais cette remise à zéro et le renouvellement de l’équipe prend forcément du temps.

Indiana Jones

Plateforme : PC – Xbox Series (probablement)

: PC – Xbox Series (probablement) Date de sortie : Inconnue

Sans doute le jeu le plus mystérieux de cette liste, qui n’en n’est encore qu’à ses balbutiements. Bethesda est actuellement très pris par le développement de Starfield, sans parler de The Elder Scrolls VI, qui aurait pu figurer dans cette liste si le flou ne régnait pas autour de son statut d’exclusivité (même s’il le sera certainement).

Le jeu Indiana Jones, en collaboration avec Lucasfilm Games, a été annoncé il y a plusieurs mois, mais ne donnera sans doute pas signe de vie avant un moment. On ignore tout du projet, et peut-être même que Bethesda est autant dans le flou que nous, étant donné que la développement du titre n’en n’est qu’à ses balbutiements. Nul doute que l’on a probablement affaire ici avec une nouvelle arlésienne, le temps que Bethesda finisse d’autres projets plus urgents.

Voilà, c’est tout pour cette sélection des jeux Xbox Series X|S et Xbox One qui vont sortir en 2022 et plus tard encore. Il est possible que les jeux évoluent encore la publication de cet article et leur sortie, avec des changements au niveau des dates de sortie ou des plateformes. The Elder Scrolls VI a probablement sa place ici, mais en l’absence de clarification sur le statut d’exclusivité du jeu de la part de Microsoft, on préfère le mettre en parenthèse (même si oui, le jeu devrait être exclusif) N’hésitez pas à nous suivre, sur le site et les réseaux sociaux, pour tout connaître de ces futurs sorties Xbox.