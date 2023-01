Face au Game Pass de Xbox, l’actuel atout numéro un de la machine de Microsoft, PlayStation compte encore capitaliser sur ses exclusivités console pour tenter de faire pencher la balance de son côté sur cette nouvelle génération. Vu l’année précédente et notamment un God of War Ragnarök incontournable, un Horizon Forbidden West dans la lignée du premier opus, un Stray rafraîchissant ou encore un The Last of Us Part I plus beau que jamais, on ne peut que comprendre le constructeur japonais.

Mais est-ce que ce nouveau millésime justifiera de ressortir sa PlayStation 4 ou d’avoir une PlayStation 5, l’avenir nous le dira. Pour l’heure, nous vous listons les exclu’ de Sony prévues pour 2023, ainsi que celles censées sortir également cette année, voire en 2024, aux dernières nouvelles. Comme d’habitude, nous parlons des exclusivités console, ce qui n’empêche pas à certaines d’entre elles de se retrouver aussi sur PC, tout comme d’exclusivités temporaires.

Forspoken

Editeur / Développeur : Square Enix / Luminous Productions

: Square Enix / Luminous Productions Plateforme : PlayStation 5 – PC

: PlayStation 5 – PC Date de sortie : 24 janvier 2023

Forspoken ouvrira enfin le bal fin janvier après deux reports. Jadis appelé « Projet Athia », le titre édité par Square Enix a depuis toujours vu l’accent mis sur ses animations et ses effets visuels. Et c’est sans doute l’élément qui à ce jour, au fil des différentes démonstrations de gameplay, aura le moins diviser l’avis des joueurs. Car après plusieurs trailers et une démo publique, le titre ne part pas tout à fait comme un futur titre en puissance.

Un monde ouvert qui peut être traversé avec des déplacements de type Parkour, une multitude de sorts à utiliser, et un aspect light-RPG pour personnaliser et améliorer Frey, l’héroïne, promettent sur le papier un jeu plaisant. Mais réussir à épargner ces mécaniques d’une spirale ennuyeuse, ainsi que des réserves sur la structure, la narration ou encore l’interface peine à procurer une pleine excitation chez la majeure partie du public. Une curiosité dont nous aurons le verdict le 24 janvier.

SEASON: A letter to the future

Editeur / Développeur : Scavengers Studio

: Scavengers Studio Plateforme : PlayStation 5 – PlayStation 4 – PC

: PlayStation 5 – PlayStation 4 – PC Date de sortie : 31 janvier 2023

SEASON: A letter to the future risque d’être une des forces indé de l’année chez PlayStation. Depuis plus de deux ans déjà, le titre du studio montréalais nous interpelle par sa jolie direction artistique colorée et sa proposition d’évasion à bicyclette. Munie d’un appareil photo et d’un micro, la jeune femme que l’on incarne va devoir parcourir le monde à la recherche d’artefacts tout en faisant la rencontre d’individus sur le chemin.

Ce road trip couplé à toute la poésie que suggère la capture visuelle et audio d’un monde enclin à un proche cataclysme devrait séduire les afficionados de petites perles narratives chargées d’émotion et de messages.

PSVR 2 / Horizon: Call of The Mountain / The Dark Pictures: Switchback (VR)

Date de sortie : 22/02/2023

Comment ne pas parler du PlayStation VR2 ? Même si la sortie de cet accessoire constitue un cas à part dans cette liste, il ne faut pas oublier que ce casque aura droit à son lot de jeux exclusifs.

A commencer par Horizon: Call of the Mountain, qui est une aventure inédite dans le monde de Horizon. Cette fois-ci, pas d’Aloy au programme (même si on la croisera), puisqu’on incarnera un personnage inédit qui va lui aussi devoir voyager et interagir avec les dangereuses machines de cet univers. Immersion garantie pour ce jeu qui devrait être le blockbuster du PS VR2.

On retrouvera aussi le jeu d’horreur The Dark Pictures: Switchback, un nouvel épisode de l’anthologie menée par les créateurs d’Until Dawn. Sorte de roller-coaster horrifique qui nous fait voyager à travers toutes les époques et surtout toutes les types de peur, ce jeu en réalité virtuelle devrait utiliser à bon escient la puissance du casque pour nous flanquer la frousse de notre vie. On a hâte.

Tchia

Editeur / Développeur : Kepler Interactive / Awaceb

: Kepler Interactive / Awaceb Plateforme : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : Printemps 2023

Tchia se présente déjà comme la petite douceur de cette année avec son monde ouvert inspiré par les paysages de la Nouvelle Calédonie. Développé par le studio français Awaceb, le titre aura la particularité de nous faire incarner une jeune fille qui est capable de transférer son âme dans des animaux vivants ou dans les objets des environs. Libre à vous d’explorer cette grande aire de jeu à travers les cieux en prenant le contrôle d’un oiseau, ou bien d’adopter le point de vue d’un chien pour creuser et trouver des trésors aux alentours.

En plus de tout cet aspect aventure, on pourra tranquillement se reposer pour admirer les îles environnantes, ukulélé à la main, tout en rencontrant des tas de personnages qui vont nous aider dans notre exploration. Un jeu coloré à surveiller pour remettre un peu de soleil dans nos consoles.

Final Fantasy XVI

Editeur / Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme : PlayStation 5 – PC

: PlayStation 5 – PC Date de sortie : 22 juin 2023

Top 3 de cette liste, et il n’est pas troisième, Final Fantasy XVI fera sans doute de 2023 son année, et par extension celle de Sony, avec un nouvel opus numéroté ô combien attendu de la licence culte de Square Enix. Et exit la sortie en catastrophe de l’épisode XV, où le développement tumultueux s’est fait ressentir à de trop nombreuses reprises durant l’aventure. Ici, les voyants s’annoncent bien plus au vert, et ce pour le plus grand plaisir des fans, malgré un énième virage emprunté pour la saga.

Les adieux au tour par tour ont été faits depuis longtemps, et Final Fantasy s’est tourné de plus en plus vers l’action au fil des jeux. Ce seizième opus monte encore d’un cran en proposant un gameplay très dynamique aux animations somptueuses et à la mise en scène épique et démesurée. Cette direction prise manette en main s’accompagne aussi d’un tournant esthétique et narratif. FF XVI adoptera un ton très mature et abordera des thèmes qui le sont tout autant, en n’hésitant pas à montrer du sang, en témoigne le PEGI 18, une première pour la licence. Cette tournure dark fantasy s’inscrira dans un paysage politique chaotique où les différents royaumes se disputeront les Primordiaux, autrement dit les légendaires Invocations, dont la mise au premier plan promet, tout comme la musique composée pour le jeu, des moments grandioses.

Goodbye Volcano High

Editeur / Développeur : KO_OP

: KO_OP Plateforme : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : Eté 2023

Constamment repoussé depuis son annonce, l’étrange Goodbye Volcano High a connu pas mal de remous avec un changement complet de scénario et une pandémie qui est venue bousculer la manière de fonctionner de la petite équipe du studio KO_OP. Maintenant que tous ces soucis sont derrière nous, le jeu narratif devrait nous arriver dès cette année.

Le titre aura sans doute de quoi attirer quelques curieux grâce à sa direction artistique toute colorée et son concept de base pas comme les autres, qui nous demande de suivre l’histoire de dinosaures anthropomorphes qui vivent leurs dernières années de jeunes lycéens. un récit qui sera donc centré sur le passage à l’âge adulte et que l’on espère ne pas voir se terminer en apocalypse comme les vrais dinosaures de notre planète.

Marvel’s Spider-Man 2

Editeur / Développeur : Sony Interactive / Insomniac Games

: Sony Interactive / Insomniac Games Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Automne 2023

Marvel’s Spider-Man 2 représente incontestablement un des grands rendez-vous de l’année, toutes plateformes confondues. L’épisode précédent fut un vrai bon jeu de super-héros, au point d’être même l’un des meilleurs, avec un New-York grisant à parcourir grâce à un système de déplacement au poil, des combats faisant honneur aux capacités de l’homme-araignée, et une grande mise en scène d’où ressortent des moments véritablement épiques. Le spin-off avec Miles Morales a pu apporter sa touche de variété en terme de gameplay et amener un autre Spider-Man à l’identité bien marquée, ce qui nous amène à de belles attentes pour ce deuxième épisode.

Sauf qu’actuellement, à part la présence de Venom et un costume amélioré pour Peter Parker, l’heure est aux suppositions. On imagine aisément, d’une manière ou d’une autre, une synergie détonante au combat entre les deux compères, soit en proposant des attaques duo, soit en switchant rapidement de l’un à l’autre, soit en répartissant équitablement leur temps de jeu respectif. De la même manière, la présence de Venom sous-entend une possible variation des pouvoirs de nos héros grâce au symbiote. Quoi qu’il arrive, on pressent sans problème une suite dont la qualité montera encore d’un cran, en nous en mettant plein la rétine avec ce titre exclusivement destiné à la PlayStation 5.

Final Fantasy VII Rebirth

Editeur / Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Fin 2023 – Début 2024

Il se pourrait bien que l’on ait droit à une double dose de Final Fantasy cette année. En plus du seizième épisode, la suite de Final Fantasy VII Remake se prépare également avec une sortie prévue à l’hiver. Une période qui veut tout et rien dire puisqu’elle ne commence pas vraiment le 21 décembre dans le monde du jeu vidéo. Autant dire qu’entre novembre, décembre ou bien mars 2024, tout est possible.

Final Fantasy VII Rebirth sera la deuxième partie de la trilogie censée nous faire redécouvrir cet épisode culte. Puisque le premier se cantonnait à l’aventure de Midgar, cette suite est attendue par tous les fans qui se languissent de voir le reste du monde de Final Fantasy VII. On préfère les prévenir, on doute qu’il faille s’attendre à un monde ouvert mais cet épisode devrait tout de même nous faire voyager un peu plus que le premier, tout en nous réservant aussi quelques surprises dans son récit, si Square Enix poursuit dans le chemin entrepris par la fin du premier remake.

Granblue Fantasy Relink

Editeur / Développeur : Cygames

: Cygames Plateforme : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : 2023 (oui, on y croit !)

Véritable arlésienne du jeu vidéo, 2023 devrait être enfin l’année de la délivrance pour Granblue Fantasy Relink si l’on en croit les dernières informations et rumeurs à son sujet. Annoncé pour la première fois en 2016, cet action-RPG a connu moult reports et complications dans sa conception au point de pousser Cygames à reprendre entièrement le projet en interne au détriment de PlatinumGames en 2019.

Prenant place dans l’univers de la célèbre licence Granblue Fantasy, ce titre sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs/joueuses en ligne. Au programme, les développeurs nous promettent une campagne scénarisée, des quêtes annexes et des combats dynamiques contre des créatures plus ou moins imposantes mettant en scène plusieurs personnages iconiques de la licence japonaise dont Gran/Djeeta, Katalina, Rackam ou encore Io.

The Awakener: Risen

Editeur / Développeur : Gamera Games / Taner Games

: Gamera Games / Taner Games Plateforme : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : 2023

Arise of Awakener a récemment changé de nom pour s’affubler du sobriquet de The Awakener: Risen, mais il est possible qu’aucun de ces titres ne vous parle. Développé par un petit studio chinois inconnu au bataillon, il se présente comme un hack’n slash/action-RPG/open-world (ça en fait des choses) qui ne cache pas s’être inspiré de Dragon’s Dogma.

Avant de savoir si ce titre suffira à patienter jusqu’à la sortie du second épisode du jeu de Capcom, on sait déjà qu’il nous fera incarner un personnage chargé de sauver le monde en repoussant moult démons, que ce soit à coup de grosses épées ou de flèches dans la tête grâce à plusieurs classes disponibles. Si le titre est encore un peu discret, ses premières images semblent intriguer, ce qu’il doit sans doute à son système de combat dynamique et tape-à-l’œil.

Pacific Drive

Editeur / Développeur : Ironwood Studios

: Ironwood Studios Plateforme : PC – PlayStation 5

: PC – PlayStation 5 Date de sortie : 2023

Si SEASON: A letter to the future semble avoir toutes les qualités requises pour être la principale pépite indépendante des consoles PlayStation en 2023, il ne faut pas non plus oublier l’intrigant Pacific Drive. Présenté lors d’un State of Play diffusé en septembre dernier, le premier trailer de la production d’Ironwood Studios n’a pas laissé le public indifférent, notamment en raison de son ambiance et de sa direction artistique pouvant faire un peu penser à un mix entre Firewatch et The Long Dark.

Dans ce jeu de survie façon road-trip en vue à la première personne, nous serons invités à explorer une version surréaliste et étrange du Nord-Ouest Pacifique des Etats-Unis d’Amérique dans le but de percer un secret oublié depuis longtemps au cœur de la Zone d’Exclusion Olympique. Pour y parvenir, il faudra absolument améliorer notre voiture, seul moyen de transport à notre disposition qui nous servira également de bouclier face aux nombreux dangers de la région (radiations, météo capricieuse…).

Eternights

Editeur / Développeur : Studio Sai

: Studio Sai Plateforme : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : (Début ?) 2023

Bien qu’il ne soit pas forcément le titre le plus attendu de l’année, Eternights est une exclusivité temporaire consoles PlayStation qui suscite la curiosité d’une partie du public. Annoncé lors d’un State of Play diffusé en juin 2022, la production de Studio Sai promet de nous offrir un mélange des genres plutôt original puisqu’il s’agira à la fois d’un action-RPG et d’un jeu de drague prenant place dans un univers apocalyptique et incluant des cinématiques animées en 2D.

Ainsi, alors que la fin du monde semble imminente, le titre nous invitera à suivre le périple de cinq personnages avec lesquels nous pourrons nouer des relations plus ou moins fortes et intenses tout en tentant de survivre au chaos qui nous entoure et aux infectés qui veulent notre peau. Ravitaillements, exploration de donjons, rendez-vous amicaux ou plus si affinités…, chaque activité devrait avoir des conséquences sur notre aventure puisque consacrer du temps à l’une nous empêchera a priori de pouvoir en faire une autre. A voir ce que cela donnera le jour de la sortie.

Stellar Blade

Editeur / Développeur : Sony Interactive Entertainment / Shift Up

: Sony Interactive Entertainment / Shift Up Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : 2023

Anciennement connu sous le nom de Project EVE en référence à son héroïne, Stellar Blade a fait sensation lors de ses apparitions durant plusieurs State of Play. S’inspirant sans vergogne des jeux d’action et beat’em all de ces dernières années, en allant de NiER Automata à Bayonetta, le jeu met le paquet sur les explosions, les gros boss à combattre et sur la tenue bien trop moulante de sa protagoniste (qui en possèdera d’ailleurs plusieurs).

On incarne ici Eve, une androïde qui a pour but de sauver l’humanité (ou ce qu’il en reste) après l’invasion de créatures qui ont mis à feu et à sang la planète. Stellar Blade se présente comme un jeu d’action spectaculaire avec une mise en scène soignée et des phases de combats qui semblent être très dynamiques. De quoi lui permettre de faire parler de lui lors de sa sortie, qui n’est malheureusement pas encore datée.

Lost Soul Aside

Editeur / Développeur : Sony Interactive Entertainment / Ultizero Games

: Sony Interactive Entertainment / Ultizero Games Plateforme : PlayStation 4 – PlayStation 5

: PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : Début 2024 (au mieux !)

Récemment récupéré sous le giron de Sony Interactive Entertainment après avoir été soutenu par Sony pendant des années à travers le programme PlayStation China Hero Project, Lost Soul Aside devrait pouvoir profiter de cet appui financier afin de pouvoir enfin se concrétiser. Développé à l’origine par un seul homme, ce jeu d’action spectaculaire a grandi en ambition et chaque nouvelle vidéo du jeu tend à nous le prouver.

Difficile de ne pas lui trouver des ressemblances avec certains beat’em all, Devil May Cry en tête, Lost Soul Aside veut avant tout miser sur son incroyable mise en scène et le dynamisme fou de ses combats, grâce à un protagoniste particulièrement véloce. Si la promesse est tenue et si le jeu parvient à nous captiver sur la durée, il se pourrait bien qu’il soit le grand défouloir promis.

Marvel’s Wolverine

Editeur / Développeur : Sony Interactive / Insomniac Games

: Sony Interactive / Insomniac Games Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

Insomniac Games a de l’appétit pour les jeux de super-héros puisqu’en plus de Marvel’s Spider-Man 2, un certain Marvel’s Wolverine est lui aussi en développement. On ne sait rien du jeu si ce n’est qu’il est pris en charge par l’équipe qui s’est occupé du spin-off sur Miles Morales, et qu’il mettra en scène le célèbre mutant aux rouflaquettes.

Il va sans dire qu’avec la sortie du jeu sur les Tisseurs en fin d’année, on voit mal ce jeu sur Wolverine sortir avant 2024, en pariant plutôt sur la toute fin de cette année. Une période qui serait sans doute idéale pour le studio puisqu’elle viendrait s’accoler à la sortie d’un nouveau film Deadpool dans lequel on retrouvera justement le Logan de Hugh Jackman. Difficile d’imaginer un plus gros coup de projecteur pour Insomniac, même si le jeu et le film ne seront pas du tout liés.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Editeur / Développeur : Lucasfilm Games / Saber Interactive

: Lucasfilm Games / Saber Interactive Plateforme : PC – PlayStation 5

: PC – PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

Bien qu’annoncé en 2021 avec un bref teaser, le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic patine et ne devrait pas voir le jour avant quelques années. D’abord développé par Aspyr, un studio qui a certainement été décontenancé par l’envergure du projet face au peu de moyens dont il disposait, il a ensuite été mis en pause pour être confié à Saber Interactive, une plus grosse équipe qui a les épaules pour mener à bien un tel remake.

Episode très apprécié des fans de la saga, celui que l’on nomme affectueusement KOTOR devrait s’offrir un remake complet et pas un simple remaster de luxe. Ce qui veut dire que le gameplay vieillissant devrait ici avoir droit à un sacré coup de jeune pour mieux coller aux standards de jeux d’action et de RPG de notre époque. Mais ça, on ne le verra pas avant quelques temps…

Silent Hill 2 Remake

Editeur / Développeur : Konami / Bloober Team

: Konami / Bloober Team Plateforme : PC – PlayStation 5

: PC – PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

Parmi les autres remakes attendus pour cette année, on retrouve celui de Silent Hill 2. Disparue des radars pendant des années suite au retrait de Konami de la production de jeux vidéo ambitieux (oui on écarte les pachinkos), la licence revient plus forte que jamais avec plusieurs projets en préparation, dont Silent Hill 2 Remake est le porte-étendard.

Cette nouvelle version conservera le mysticisme et l’angoisse permanente de la ville de Silent Hill, tout en y ajoutant des visuels plus actuels et un gameplay qui correspond mieux aux standards actuels. On y retrouver une caméra à l’épaule tandis que certaines énigmes ont été modifiées, avec quelques puzzles inédits au passage pour mieux redécouvrir cette aventure avec un regard plus frais. Avec l’équipe derrière The Medium et Layers of Fear aux commandes, on peut au moins se dire que l’ambiance devrait être respectée.

The Last of Us Multijoueur

Editeur / Développeur : Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

: Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

Pour fêter les dix ans de la licence The Last of Us, Naughty Dog ne compte pas seulement nous offrir une adaptation en série, mais aussi le spin-off multijoueur qui est en préparation depuis des années et qui a fuité bien avant son annonce officielle l’été dernier. Pour le moment, seuls deux artworks du jeu nous ont été montrés, qui nous permettent de voir que l’action se déroulera à San Francisco.

On s’attend évidemment à ce que le studio reprenne des éléments de Factions, le mode multijoueur du premier épisode, tout en y incorporant le gameplay du second opus. Le flou reste cependant entier pour le moment, puisque Naughty Dog ne nous en dira pas plus avant quelques temps. Mais le studio veut au moins rassurer ses fans en déclarant que l’aspect narratif ne sera pas mis de côté et que l’ADN des productions made in Naughty Dog se fera bien ressentir. Reste aussi à connaître le modèle économique du jeu, bien qu’il ne serait pas surprenant de le voir débarquer en free-to-play façon jeu service, autrement dit la nouvelle marotte de Sony.

Death Stranding 2

Editeur / Développeur : Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions

: Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

On sait bien peu de choses à propos de Death Stranding 2 (ou DS2 pour les intimes) si ce n’est qu’il devrait encore nous retourner la tête avec un récit offrant plus de questions que de réponses ainsi que beaucoup de promenades à travers l’Amérique. Le bien-nommé Sam Porter Bridges, désormais grisonnant, reprendra bientôt du service pour aider Fragile (qui n’est pas si fragile que ça, blablabla vous connaissez la chanson).

En dehors de bébés remplacés par des monstres et d’une nouvelle menace mystique, difficile de savoir vraiment quels changements seront apportés à cet univers. L’esprit fou de Kojima nous réserve sans doute bien des surprises, mais le mystère reste pour le moment entier. On ne devrait pas avoir plus de réponses tout de suite, puisque le jeu ne semble pas être prévu avant l’année prochaine, étant donné les nombreux projets qui sont développés en parallèle chez Kojima Productions.

Voilà un tour d’horizon des exclusivités (temporaires ou non, uniquement consoles ou pas) PlayStation qui devraient nous arriver dans les prochains mois. On peut également noter des jeux encore non-annoncés comme ceux de Bungie, Haven Studio, Team Asobi, ou sans doute celui de genDesign (Fumito Ueda), qui a de fortes chances d’être lié à PlayStation, mais on a préféré se concentrer sur les titres réellement annoncés. Et vous, quels jeux attendez-vous le plus sur les consoles PlayStation ?