Les rumeurs autour de Injustice 3 s’amplifient, les personnages de Watchmen au casting ?

Depuis quelques semaines, l’existence d’Injustice 3 semble de plus en plus se concrétiser. Alors que le DC FanDome se rapproche, le potentiel titre de NetherRealm donne du grain à moudre aux rumeurs, surtout grâce à l’artiste BossLogic.

Ce dernier a posté une image sur son compte Twitter avec un logo représentant Injustice 3, qui n’a pour le moment rien d’officiel. L’artiste a souvent participé aux reveals de certains titres, à l’image d’Assassin’s Creed Valhalla il y a quelques mois, mais il est aussi célèbre pour ses créations personnelles fantasmées qui n’ont rien à voir avec des images promotionnelles. Difficile de dire si BossLogic se joue de nous ou non donc, d’autant plus qu’il en profite pour taguer Ed Boon dans ce même tweet, qui est à la tête de NetherRealm Studio.

En regardant cette image de près, on peut voir que les horloges font référence au comics Doomsday Clock, où les personnages de Watchmen s’invitaient dans l’univers DC. De là à espérer que ces personnages viennent se mesurer à Batman, Superman et compagnie dans Injustice 3, il n’y a qu’un pas. Rajoutez à cela son dernier tweet, où l’on voit Dr Manhattan sur le même fond que l’image avec le logo, et plus aucun doute n’est possible.

Il faut aussi préciser que BossLogic sera bien présent lors du DC FanDome qui aura lieu le 22 août en tant qu’invité. Tom Taylor, l’auteur des comics Injustice, sera aussi présent pour présenter Injustice: Year Zero, de quoi y voir un indice de plus vers l’officialisation d’un nouvel épisode.

On August 22, join me, @JimLee, @noobde, @Ben_Abernathy, @domcianciolo, @jesswchen and so many more to celebrate @DCComics. A 24 hour event, free for everyone in the world. #DCFanDome #TheSuicideSquad #Injustice #Dceasedhttps://t.co/Ik6NI4CyAs pic.twitter.com/ADyYsrsMMv

— Tom Taylor (@TomTaylorMade) August 8, 2020