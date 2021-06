Injustice 2 : Les développeurs s’excusent suite à un défi maladroit censé supporter le Mois des Fiertés

Il n’est pas rare de voir de grands éditeurs et des développeurs soutenir à leur manière des communautés, et Dontnod a fait un beau cadeau en début de semaine en offrant Tell Me Why à tout le monde durant un mois, pour fêter le Mois des Fiertés, qui célèbre la communauté LGBTQIA+. Warner Bros Games et NetherRealm ont aussi souhaité fêter cette période en mettant en avant Poison Ivy de Injustice 2, un personnage qui a souvent été vu en couple avec Harley Quinn. Mais la manière dont cela a été fait avait de quoi interpeller.

Une opération bien maladroite

En effet, Injustice 2 Mobile proposait un défi qui consistait à battre Poison Ivy un certain nombre de fois, notamment avec Harley Quinn justement, pour obtenir des récompenses in-game célébrant les personnages membres de la communauté LGBTQIA+ au sein de DC Comics, comme Batwoman ou encore Green Lantern.

L’idée incongrue de célébrer cette période en tapant sur un personnage ouvertement bisexuel a logiquement été mal vue de la part de communauté, et l’équipe s’est rapidement excusé de ce geste maladroit, en reconnaissant que ce challenge était « insensible et inapproprié ». Les récompenses de ce défi ont donc été offertes à tous en tant que cadeaux gratuits.